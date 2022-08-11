СБУ разоблачила диверсантов РФ и передала ВСУ более 700 координат для огневого поражения баз оккупантов
В результате спецопераций Службе безопасности Украины удалось получить и передать подразделениям ВСУ более 700 координат для огневого поражения командных пунктов, скопления личного состава, тяжелого вооружения и складов с боеприпасами российских оккупантов
Об этом сообщает СБУ.
Отмечается, что сотрудники Службы безопасности разоблачили и нейтрализовали диверсантов, среди которых были бывшие правоохранители. Злоумышленники собирали разведывательные данные о расположении украинских войск и стратегически важных объектах критической инфраструктуры региона.
Как передает СБУ, полученные материалы оккупанты использовали для массированных ракетно-артиллерийских обстрелов Харьковской области.
Служба безопасности производит усиленную контрдиверсионную зачистку прифронтовых районов на Востоке Украины. В ходе оперативных действий в Харьковской области только в течение последней недели было разоблачено более 60 предателей и коллаборантов, которые сотрудничали с российскими оккупантами и оправдывали вооруженную агрессию России.
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