Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что сотрудники Службы безопасности разоблачили и нейтрализовали диверсантов, среди которых были бывшие правоохранители. Злоумышленники собирали разведывательные данные о расположении украинских войск и стратегически важных объектах критической инфраструктуры региона.

Как передает СБУ, полученные материалы оккупанты использовали для массированных ракетно-артиллерийских обстрелов Харьковской области.

Служба безопасности производит усиленную контрдиверсионную зачистку прифронтовых районов на Востоке Украины. В ходе оперативных действий в Харьковской области только в течение последней недели было разоблачено более 60 предателей и коллаборантов, которые сотрудничали с российскими оккупантами и оправдывали вооруженную агрессию России.