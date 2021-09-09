СБУ разоблачила деятельность "COVID-бизнеса": на Харьковщине подделывали результаты ПЦР-тестов
На Харьковщине Служба безопасности Украины разоблачила схему подделки ПЦР-тестов на COVID-19, которая приносила злоумышленникам в 1 млн грн прибыли ежемесячно
Об этом говорится на сайте СБУ.
Сделку организовали работники одной из частных лабораторий вместе с представителями туристического агентства.
Отмечается, что туроператор предлагал "услугу" гражданам, которые планировали выехать за границу или уже вернулись, чтобы не соблюдать требования установленного срока самоизоляции. Злоумышленники вносили недостоверную информацию в приложение "Действуй дома".
По оперативным данным спецслужбы, противоправное схема существовала с начала 2020 года. Ежемесячно выдавали около тысячи справок, а стоимость каждой составляла 800 грн.
"Справки выдавали без проведения обследования пациента и отбора материалов для исследования. Инфицированный человек имел возможность свободно получить отрицательные результаты тестирования", - говорится в сообщении.
В ходе проведенных обысков по местам жительства фигурантов производства и по 10 адресам частных лабораторий правоохранители изъяли сфальсифицированы справки о результатах ПЦР-тестов, поддельные печати, официальную документацию и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений). Продолжаются следственные действия для выявления всех лиц, причастных к преступлению.
В Украине за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений грозит до восьми лет лишения свободы.
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