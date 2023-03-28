Об этом сообщили в telegram-канале Службы безопасности Украины.

Сообщается, что из-за преступных действий чиновников украинские предприниматели потеряли более 150 млн гривен.

Как установила СБУ, схема заключалась в махинациях по НДС. В частности, дельцы присваивали "налоговый лимит", принадлежавший украинским компаниям, оказавшимся под временной оккупацией РФ. Это давало им право платить меньше собственного НДС и зарабатывать на этом десятки миллионов гривен.

Также установлено, что к незаконной деятельности причастен руководитель управления по предотвращению и выявлению коррупции Главного управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области и два его подчиненных коллеги.

"Для реализации схемы ее участники несанкционированно вмешивались в налоговые базы данных и подделывали цифровые подписи руководителей компаний. Это позволило дельцам в электронных кабинетах налогоплательщиков временно неработающих предприятий регистрировать фиктивные хозяйственные операции с аффилированными коммерческими структурами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сделки проводились без ведома руководителей предприятий с неподконтрольных территорий и преследовали цель похищения их активов путем безосновательного переноса на них обязательств по уплате НДС.

В настоящее время трем чиновникам и двум их сообщникам, в том числе "бухгалтеру", которая вела черную бухгалтерию дельцов, поставлено в известность о подозрении.