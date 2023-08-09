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СБУ разоблачила чиновника из Минобороны, подозреваемого в присвоении 16 млн грн

9 августа, 2023 среда
13:21
Криминал

Служба безопасности задокументировала преступную деятельность заместителя директора Департамента финансов Минобороны. Его подозревают в хищении почти 16 млн грн

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что должностное лицо разрешило командованию одной из воинских частей винницкого гарнизона перечислить местной фирме почти 16 миллионов бюджетных гривен.

Правоохранители установили, что это была сумма авансового платежа коммерсантам, которые согласно заключенному договору должны были построить объездную дорогу с инженерными укреплениями вокруг военной базы.

Однако, по данным СБУ, подрядчики не производили никаких строительных работ, предусмотренных подписанным документом, а полученные государственные деньги разворовали.

На основании собранных доказательств заместителю директора Департамента Минобороны сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение к военной службе). Ему может грозить до 7 лет лишения свободы.

Примечание: согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

  • В среду, 9 августа, СБУ и ДБР проводят обыски у бывшего народного депутата-регионала Владимира Макеенко по делу об отмывании более 500 млн грн.
Украина
политика
СБУ
корупція в Україні
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