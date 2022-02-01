СБУ разоблачила более 80 агентов и шпионов в 2021 году

Об этом идет речь на сайте Службы безопасности.



"В ходе следственно-оперативных действий СБУ обезвредила ряд вражеских агентурных сетей. По заданию своих "кураторов", злоумышленники проводили разведывательно-подрывную деятельность против государственной безопасности Украины", - пишут в ведомстве.



Отмечается, что досрочно прекращены полномочия 17 иностранных дипломатов за нарушение норм Венской конвенции о консульском сношении. В частности, инициирован досрочный отзыв 16 дипломатов, а одному - сокращен срок аккредитации.



Также разоблачены более 50 участников террористических группировок и незаконных вооруженных формирований ОРДЛО. По данным следствия, они входили в состав вражеских подразделений, активно участвовавших в обстрелах позиций украинских войск на востоке нашего государства.



Более того, более 20 агентов российских спецслужб задержаны на подготовке и попытках совершения диверсий для дестабилизации внутриполитической обстановки в Украине.



По данным украинской контрразведки, к 8 годам заключения приговорен агент ФСБ РФ, который пытался получить сведения о новейшей военной разработке – ракетном комплексе "Нептун".

Напомним, что СБУ опубликовала доказательства планирования терактов в Одессе, которые собирался совершить российский агент.

Кроме того, Служба безопасности Украины разоблачила новые факты поставки из Российской Федерации оружия и боеприпасов в ОРДЛО, а также изъяла образцы и, в частности, мины, от которых погибали местные жители.