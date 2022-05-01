СБУ разоблачила агентуру ГРУ, которая под видом "украинцев" должна была сбить в России или Беларуси пассажирский самолет из украденного "Стингера"

С таким заявлением ведомство выступило в 12:00 в воскресенье, 1 мая 2022, передает Еспресо.TV .



Как утверждают в Службе безопасности Украины, в настоящее время установлены и задержаны все трое участников группы.



Действовали они под видом "волонтеров", что помогало им вступать в доверительные отношения с украинскими военнослужащими.



Два из этих трех человек одновременно с украинским также имеют российское гражданство.



Пресс-центром СБ Украины названо и имя их куратора из ГУР ГШ РФ, перед этим уже "засветившегося" в Украине.



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"СБУ провела многоэтапную спецоперацию, в ходе которой нейтрализовала глубоко законспирированную диверсионно-разведывательную группу врага. Агенты генштаба вооруженных сил России готовили теракт - планировали сбить пассажирский самолет над территорией России или Беларуси.

В атаке на воздушное судно оккупанты намеревались безосновательно обвинить Украину и наших партнеров. Для совершения провокации злоумышленники хотели обстрелять гражданский борт из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) Stinger.

Чтобы похитить и скрыто вывезти за границу иностранное ПЗРК, представители спецслужб страны-агрессора дали соответствующую задачу своей агентурной группе", - отмечается в сообщении.



Куратора зовут Александр Тютерев.

"В состав вражеской ДРГ входило два человека с двойным гражданством и завербованный ими сообщник. Их деятельность координировал россиянин Александр Тютерев, который является кадровым сотрудником главного управления генштаба вооруженных сил России и имеет позывной "Морпех".

Установлено, что ранее он участвовал в организации серии терактов в Одесской области, за что находится в розыске", - заявляют правоохранители.





Александр Тютерев

Завербованные Александром Тютеревым. во время задержания



При этом Тютюрев, чтобы иметь надежную поддержку своих шефов, говорят в СБУ, не гнушался и фейковыми отчетами с постановочными "достижениями" подчиненных ему агентов.



"Морпех" врал своему руководству об успехах в Украине и давал подконтрольной ему ДРГ задачу фальсификации теракта в тылу Украины. В частности, они готовили постановочные фото- и видеоматериалы о якобы "нападении на блокпост сил ТРО", - говорится в пресс-релизе Службы безопасности Украины.

В то же время, чтобы обеспечить завербованным им лицам хорошую "легенду", он предоставлял им правдивые данные относительно сил и средств россиян на линии фронта, которую те уже в свою очередь - ради дружбы с защитниками Украины - предоставляли им как "волонтеры".



"По его (Тютюреву – ред.) задачам вражеские агенты пытались устанавливать связи с представителями ВСУ под видом патриотически настроенных волонтеров. Для формирования "доверительных" отношений они передали украинским военным достоверную информацию о позициях и перемещении оккупационных подразделений "кадыровцев", - подчеркивают в СБУ.

Напомним, по сообщению Национальной полиции Украины, набранная из криминалитета пророссийская коммунистическая банда 2 мая должна была начать беспорядок в Одессе. В ходе обысков у подозреваемых обнаружены различные виды оружия, боеприпасы, взрывчатка, а также антиукраинская литература и инструкции для диверсантов.





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