СБУ разоблачила агентурную сеть РФ, в которую входил нардеп Деркач, Офис генпрокурора начал расследование

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности разоблачила агентурную сеть главного управления генштаба РФ (известного как ГРУ), которая должна была помогать врагу в захвате Украины. В нее, в частности, входил народный депутат Андрей Деркач, который, по данным следствия, курировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины", - говорится в сообщении.

Относительно народного депутата начато досудебное расследование.

В СБУ сообщают, что работали над этим делом раньше, и окончательно нейтрализовать агентурную сеть удалось в начале полномасштабной войны. Тогда был задержан бывший помощник нардепа Игорь Колесников.

"Собственно, он, являясь негласным сотрудником ГУ ГШ РФ с позывным "Ветеран", был связистом и финансовым курьером между спецслужбами РФ и Деркачом", - сообщают в СБУ.

Колесников рассказал детали деятельности российской агентурной сети и отведенную ей роль в подготовке к полномасштабной войне. В частности, нардеп получал средства от РФ для создания частных охранных структур, которые планировалось использовать для захвата Украины.

Также Колесников рассказал, что ГРУ при захвате столицы планировало использовать две бригады спецназа и силы спецопераций, которые должны были зайти с территории Беларуси. . Однако эти планы были полностью разрушены украинскими защитниками", - добавляют в СБУ.

СБУ также обнародовала видео допроса Игоря Колесникова.

19 октября 2020 года facebook заблокировал аккаунт народного депутата Андрея Деркача из-за вмешательства в американские выборы.

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