СБУ разоблачила агентов, готовивших провокации в Одессе ко дню рождения Путина
Служба безопасности Украины разоблачила трех агентов, готовивших провокации в Одессе ко дню рождения Путина 7 октября
Об этом сообщает СБУ и Государственное бюро расследований .
Ранее коллаборанты уже проводили провокацию в городе ко дню государственного флага РФ: вывесили флаг оккупантов с надписью "Одесса – русский город" и передали эти фото для российских СМИ.
Служба безопасности рассказывает, что следующей провокацией должно стать так называемое поздравление Путина с днем рождения, в ходе которого агенты намеревались создать картинку, будто Одесса поздравляет президента РФ.
Кроме того, СБУ сообщает, что агенты собирали информацию о сотрудниках правоохранительных органов, проукраинских активистах и участниках АТО для формирования так называемых списков зачистки, если бы россиянам удалось захватить область, и покупали оружие и сопутствующие товары для российских ДРГ, которые планировали забросить в город.
Все указанные задачи нуждались в значительных средствах, поэтому агенты пытались похитить одного из местных проукраинских бизнесменов, за которого планировали потребовать выкуп.
В сообщении говорится, что предатели собирались удерживать мужчину в подвале с помощью наркотиков и под угрозой физического насилия заставить его переоформить недвижимость и отдать им другие ценные вещи.
Агентов удалось задержать при попытке похищения бизнесмена, в настоящее время открыто уголовное производство по трем статьям: государственная измена, коллаборационная деятельность и похищение человека.
Госбюро расследований сообщает, что организовал преступную группу местный житель, который с 2014 г. открыто демонстрировал свою пророссийскую позицию и принимал участие в пророссийских политических мероприятиях на территории города. После начала войны он по заданию своих кураторов из спецслужбы РФ сформировал преступную группу.
- 29 сентября СБУ задержала жителя села Дымер Киевской области, который добровольно согласился сотрудничать с оккупантами в должности "заместителя председателя поселкового совета" и участвовал в допросах незаконно заключенных граждан.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.73
Покупка 40.73Продажа 41.69
-
EUR
Покупка 39.1Продажа 40.31
- Актуальное
- Важное