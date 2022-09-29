СБУ разоблачила агентов, готовивших провокации в Одессе ко дню рождения Путина

Об этом сообщает СБУ и Государственное бюро расследований .

Ранее коллаборанты уже проводили провокацию в городе ко дню государственного флага РФ: вывесили флаг оккупантов с надписью "Одесса – русский город" и передали эти фото для российских СМИ.

Служба безопасности рассказывает, что следующей провокацией должно стать так называемое поздравление Путина с днем рождения, в ходе которого агенты намеревались создать картинку, будто Одесса поздравляет президента РФ.

Кроме того, СБУ сообщает, что агенты собирали информацию о сотрудниках правоохранительных органов, проукраинских активистах и участниках АТО для формирования так называемых списков зачистки, если бы россиянам удалось захватить область, и покупали оружие и сопутствующие товары для российских ДРГ, которые планировали забросить в город.

Все указанные задачи нуждались в значительных средствах, поэтому агенты пытались похитить одного из местных проукраинских бизнесменов, за которого планировали потребовать выкуп.

В сообщении говорится, что предатели собирались удерживать мужчину в подвале с помощью наркотиков и под угрозой физического насилия заставить его переоформить недвижимость и отдать им другие ценные вещи.

Агентов удалось задержать при попытке похищения бизнесмена, в настоящее время открыто уголовное производство по трем статьям: государственная измена, коллаборационная деятельность и похищение человека.

Госбюро расследований сообщает, что организовал преступную группу местный житель, который с 2014 г. открыто демонстрировал свою пророссийскую позицию и принимал участие в пророссийских политических мероприятиях на территории города. После начала войны он по заданию своих кураторов из спецслужбы РФ сформировал преступную группу.

29 сентября СБУ задержала жителя села Дымер Киевской области, который добровольно согласился сотрудничать с оккупантами в должности "заместителя председателя поселкового совета" и участвовал в допросах незаконно заключенных граждан.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb