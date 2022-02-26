СБУ разоблачила 7 тыс. ботов, которые в соцсетях распространяли фейки о боевых действиях в Украине

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



"Основными платформами для дезинформации служили Telegram, WhatsApp и Viber. Часть из разоблаченных номеров отключена, другие - на стадии блокировки", - говорится в сообщении.



СБУ открыла уголовные производства по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт), ст. 259 УК (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) и ст. 436 УКУ (пропаганда войны).



"СБУ специально публикует часть из установленных номеров на своей странице в Facebook: вы можете распространять эту информацию и блокировать сторонников "русского мира" в соцсетях. Оставайтесь с холодным, спокойным умом. Не верьте провокациям, читайте только проверенные источники", - отмечают в службе .

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