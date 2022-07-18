СБУ разоблачила 60-летнюю женщину, собиравшую координаты объектов для ракетных ударов по Киеву
СБУ задержала российскую агентку, которая "сливала" врагам координаты объектов для ракетных ударов по Киеву
Об этом сообщает Служба безопасности Украины
Служба безопасности Украины задержала 60-летнюю женщину, работавшую на захватчиков. Будучи гражданкой Украины, женщина собирала информацию о местоположениях военной техники, блок-постах, объектах критической инфраструктуры, а также гражданских и военных объектов в столице и области.
Как установило следствие, задерживаемая получала задания от своих кураторов из РФ и посредством программ-мессенджеров передавала им фотографии и геолокации военных объектов.
По предварительной информации, враг планировал использовать эти данные для нанесения ракетных ударов, а также для возможного проведения диверсий в Киеве.
В настоящее время фигурантке сообщили о подозрении по ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Расследование продолжается.
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