СБУ разоблачила 60-летнюю женщину, собиравшую координаты объектов для ракетных ударов по Киеву

Об этом сообщает Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины задержала 60-летнюю женщину, работавшую на захватчиков. Будучи гражданкой Украины, женщина собирала информацию о местоположениях военной техники, блок-постах, объектах критической инфраструктуры, а также гражданских и военных объектов в столице и области.

Как установило следствие, задерживаемая получала задания от своих кураторов из РФ и посредством программ-мессенджеров передавала им фотографии и геолокации военных объектов.

По предварительной информации, враг планировал использовать эти данные для нанесения ракетных ударов, а также для возможного проведения диверсий в Киеве.

В настоящее время фигурантке сообщили о подозрении по ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Расследование продолжается.

СБУ задержала агентов РФ, которые "сливали" позиции ВСУ и корректировали обстрелы Николаевщины.

В Николаеве задержан агент ФСБ, который готовился корректировать российские ракетные удары

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb