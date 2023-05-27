Об этом сообщает СБУ.

Отмечено, что один из коллаборантов, ранее судимый рецидивист, скрывался от правосудия на временно захваченной части Луганщины, а с сентября прошлого года возглавил созданный агрессором "Лисичанский пожарно-спасательный отряд".

Еще двое фигурантов – монтер провайдерской фирмы и бывший чиновник местного подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. После захвата части региона, они поддержали российских захватчиков и пошли с ними на добровольное сотрудничество. За это монтера назначили руководителем образованного оккупантами отдела внутренней политики администрации Лисичанска, другой возглавил городскую пожарно-спасательную часть "МЧС ЛНР".

"Кроме того, задокументированы преступные действия бывшей работницы Минюста, которая в марте прошлого года сбежала на временно захваченную территорию Донетчины. Там она находилась на постоянной связи с боевиками, оправдывала российскую вооруженную агрессию и призывала местных жителей поддержать рашистов", - говорится в сообщении.

Злоумышленница объявлена в розыск.