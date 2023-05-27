СБУ разоблачила 4-х коллаборантов: среди них - экс-работники Минюста и ГСЧС
СБУ сообщила о подозрении еще 4-м вражеским приспешникам: среди них – рецидивист, который в 2021 году был приговорен к 10 годам тюрьмы за преступления в составе подконтрольной РФ "Казачьей национальной гвардии войска Донского"
Об этом сообщает СБУ.
Отмечено, что один из коллаборантов, ранее судимый рецидивист, скрывался от правосудия на временно захваченной части Луганщины, а с сентября прошлого года возглавил созданный агрессором "Лисичанский пожарно-спасательный отряд".
Еще двое фигурантов – монтер провайдерской фирмы и бывший чиновник местного подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. После захвата части региона, они поддержали российских захватчиков и пошли с ними на добровольное сотрудничество. За это монтера назначили руководителем образованного оккупантами отдела внутренней политики администрации Лисичанска, другой возглавил городскую пожарно-спасательную часть "МЧС ЛНР".
"Кроме того, задокументированы преступные действия бывшей работницы Минюста, которая в марте прошлого года сбежала на временно захваченную территорию Донетчины. Там она находилась на постоянной связи с боевиками, оправдывала российскую вооруженную агрессию и призывала местных жителей поддержать рашистов", - говорится в сообщении.
Злоумышленница объявлена в розыск.
- СБУ сообщила о подозрении работнику Киево-Печерской лавры, отрицавшему существование Украины. В апреле 2023 года фигурант в комментарии одному из отечественных телеканалов назвал временно захваченный Крым российским, а границы Украины не зарегистрированными.
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