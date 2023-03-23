СБУ разоблачила 14 новых схем для нелегального выезда за границу
Служба безопасности Украины заблокировала еще 14 схем уклонения военнообязанных от мобилизации. О подозрении сообщили 34 организаторам незаконной деятельности
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
В ведомстве отмечают, что злоумышленники предлагали военнообязанным выехать за границу на основании фиктивных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов.
"Стоимость таких "услуг" составила от 2 до 13,5 тыс. долл. Сумма зависела от региона проживания "клиента" и срочности побега. В результате следственно-оперативных действий сообщено о подозрении 34 организаторам незаконной деятельности", - отметили в ведомстве.
Так, в Запорожье сотрудники СБУ разоблачили преступную группировку, специализировавшуюся на незаконном оформлении группы инвалидности для мужчин призывного возраста. Среди подозреваемых – врач местной частной клиники и трое его подельников.
В Винницкой области разоблачены пять жителей областного центра, которые подделывали справки военно-врачебной комиссии, временные удостоверения военнообязанных и другие документы.
В Днепре правоохранители задержали троих жителей города, которые помогали уклончанам получить фальшивые медицинские справки по поводу непригодности к военной службе.
В Кировоградской области задержаны представители одного из местных благотворительных фондов. Злоумышленники предлагали военнообязанным уехать в ЕС, притворяясь водителями гуманитарных перевозок.
В СБУ сообщили, что еще 10 фактов переправки уклонистов за границу обнаружили в Волынской, Закарпатской, Одесской и Черновицкой областях. Всем фигурантам выдвинуто подозрение по поводу незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ст. 332 Уголовного кодекса Украины).
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