СБУ разоблачила 11 коллаборантов, организовавших псевдореферендумы в Запорожье

Об этом Служба безопасности Украины сообщила в телеграме.

"Служба безопасности продолжает разоблачать предателей и коллаборантов, которые находятся в захваченных районах юга и востока Украины. В ходе следственно-оперативных действий установлены личности еще 11 вражеских приспешников, участвовавших в организации незаконного референдума во временно оккупированных районах Запорожской области", - говорится в тексте пресс-службы.

Следствие выяснило, что злоумышленники находились в составе "территориальных избирательных комиссий", которые враг создал в Энергодаре, Мелитополе и Каменце-Днепровском. Известно, что четверо из подозреваемых находились в должностях "председателей" этих "комиссий".

"Именно они организовывали в городах агитационную кампанию в поддержку фейкового плебисцита и призывали людей активно участвовать в нем. Зафиксированы факты содействия российским пропагандистам в подготовке постановочных сюжетов для кремлевских информресурсов", - информирует СБУ.

Также есть данные, что подозреваемые собирали персональные данные местных жителей, чтобы составлять "избирательные списки". Далее списки должны были передавать в военную оккупационную администрацию, затем россияне использовали эту информацию для фальсификации результатов псевдореферендумов.

В настоящее время СБУ сообщила злоумышленникам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Вчера, 18 ноября, Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении масштабного онлайн-казино, которое перевело в Россию почти 3 млрд грн, сейчас сервис недоступен. Тогда же пресс-служба информировала, что в освобожденном районе Николаевщины во время стабилизационных мероприятий СБУ разоблачила и задержала женщину, которая добровольно перешла на сторону оккупантов.

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