Об этом информирует пресс-служба СБУ.

Ряд обысков был проведен у представителей строительных компаний Киева, подконтрольных одному из депутатов Верховной Рады от запрещенной партии ОПЗЖ Вадиму Столару.

"По убеждению следствия, эти коммерческие структуры были вовлечены в противоправные схемы легализации средств в интересах бывших депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака", - объясняют правоохранители.

Такие схемы работали и в интересах России и Беларуси, к которым были применены санкции СНБО, стран ЕС и США.

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В настоящее время СБУ ликвидирует противоправные схемы и каналы легализации финансовых активов, применяемых злоумышленниками. Также речь идет о выкупе корпоративных прав украинских застройщиков разными оффшорами и банками РФ, и о направлении денег от продажи недвижимости на войну против нашей страны.

Правоохранители провели обыски в домах и офисах служащих для получения дополнительных доказательств преступления.

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Следственные действия проводились по статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 437 – планирование, подготовка, развязывание, ведение агрессивной войны и ст. 110-2 - финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя, изменения границ территории или госграницы Украины.

5 августа 2021 года Офис генерального прокурора открыл три уголовных дела против нардепа ОПЗЖ Вадима Столара: "Генеральным прокурором в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту совершения народным депутатом Украины, о котором идет речь в запросе, противоправной деятельности, направленной на финансирование; фактом совершения противоправной деятельности, направленной на легализацию имущества, полученного преступным путем; а также по факту совершения народным депутатом Украины противоправной деятельности, направленной на уклонение от уплаты налогов".

15 июля 2022 года стало известно, что канал Live из медиахолдинга нардепа Вадима Столара приостанавливает вещание до завершения военного положения.