СБУ расследует схему легализации средств Медведчука и Казака: прошли обыски в строительных компаниях Киева
Служба безопасности Украины провела обыски в строительных компаниях Киева, связанных с Медведчуком и Козаком, в частности, в предприятиях подконтрольных нардепу Вадиму Столару
Об этом информирует пресс-служба СБУ.
Ряд обысков был проведен у представителей строительных компаний Киева, подконтрольных одному из депутатов Верховной Рады от запрещенной партии ОПЗЖ Вадиму Столару.
"По убеждению следствия, эти коммерческие структуры были вовлечены в противоправные схемы легализации средств в интересах бывших депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака", - объясняют правоохранители.
Такие схемы работали и в интересах России и Беларуси, к которым были применены санкции СНБО, стран ЕС и США.
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В настоящее время СБУ ликвидирует противоправные схемы и каналы легализации финансовых активов, применяемых злоумышленниками. Также речь идет о выкупе корпоративных прав украинских застройщиков разными оффшорами и банками РФ, и о направлении денег от продажи недвижимости на войну против нашей страны.
Правоохранители провели обыски в домах и офисах служащих для получения дополнительных доказательств преступления.
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Следственные действия проводились по статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 437 – планирование, подготовка, развязывание, ведение агрессивной войны и ст. 110-2 - финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя, изменения границ территории или госграницы Украины.
- 5 августа 2021 года Офис генерального прокурора открыл три уголовных дела против нардепа ОПЗЖ Вадима Столара: "Генеральным прокурором в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту совершения народным депутатом Украины, о котором идет речь в запросе, противоправной деятельности, направленной на финансирование; фактом совершения противоправной деятельности, направленной на легализацию имущества, полученного преступным путем; а также по факту совершения народным депутатом Украины противоправной деятельности, направленной на уклонение от уплаты налогов".
- 15 июля 2022 года стало известно, что канал Live из медиахолдинга нардепа Вадима Столара приостанавливает вещание до завершения военного положения.
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