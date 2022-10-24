Запись СБУ опубликовала в своем телеграме.

В сообщении говорится, что даже после полномасштабного вторжения агрессора должностное лицо, ранее неоднократно избиравшееся народным депутатом от "Партии регионов", продолжало поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам. Из записи стало известно, что Мотор Сич поставила РФ лучшие двигатели последнего поколения для ударных вертолетов Ми-24, Ми-28, Ми-35.

Богуслаев в разговорах неоднократно кичился, что может присылать детали десятками и более.

"Я, ты знаешь, кое-где присылаю (двигатели, – ред.) десятками. И все у нас идет хорошо", – сказал он в разговоре экс-гендиректору Росвертол Мотренко.

Запчасти и двигатели доставлялись через третьи страны.

"Запчасти мы готовы вам прислать, только подумайте, через Хорватию, или где у вас были концы? Черногория? Мы посчитаем, на какую сумму можем, а вы определяйте, как и через кого", - говорится в перехвате.

Вячеслав Богуслаев отметил, что "почти 5 лет добивался, чтобы в Москве приняли закон, запрещающий передавать в СМИ информацию, связанную с госзакупками". Таким образом, он пытался скрыть сотрудничество с РФ.

СБУ отмечает, что должностное лицо оправдывало нападение России и выражало надежду, что Путин не остановит наступление своих войск, размышлял о "нацистах" в Украине и т.д.

"Ну, если Путин кончит, то националисты потом нас кончат... Искандер-М упал на территории завода. Мы без всякой злобы к этому относимся, абсолютно. Мы все понимаем...", - оправдал обстрелы Украины Богуслаев.

23 октября СБУ задержала президента промышленного гиганта "Мотор Сич" по подозрению в работе на РФ, а также задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия.

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