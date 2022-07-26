СБУ раскрыла планы России по псевдореферендуму о присоединении оккупированных регионов Украины
СБУ выяснила, как РФ будет готовить псевдореферендум о присоединении оккупированных регионов Украины
Об этом сообщила Служба безопасности Украины
Сотрудники украинской спецслужбы выяснили, что для проведения так называемого волеизъявления о присоединении оккупированных регионов Украины враг в первую очередь планирует использовать пророссийскую организацию "Донецкая республика".
Ранее это образование, охватывающее более 1 000 "активистов" - агитаторов, блогеров и "дружинников", сотрудничающих с оккупантами - действовало только на территории террористической организации "ДНР", но сейчас его географию хотят расширить. А соответственно и сменить название. Наиболее вероятный вариант – "Большая Россия". Как отмечают в СБУ, участники этого образования ежедневно проводят встречи с жителями временно оккупированных территорий, готовя почву для будущего псевдореферендума.
"Кремлевские кураторы планируют задействовать подконтрольные медиа-ресурсы, чтобы охватить своей пропагандой более 50 млн зрителей из России и Востока Украины. Кроме того, захватчики планируют перебросить в регион более 1 тыс. российских "экспертов" и "добровольцев", - говорят в СБУ.
- В Мариуполе начали подготовку к псевдореферендуму
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.25
Покупка 38.25Продажа 39.21
-
EUR
Покупка 38.65Продажа 39.75
- Актуальное
- Важное