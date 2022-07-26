Об этом сообщила Служба безопасности Украины

Сотрудники украинской спецслужбы выяснили, что для проведения так называемого волеизъявления о присоединении оккупированных регионов Украины враг в первую очередь планирует использовать пророссийскую организацию "Донецкая республика".

Ранее это образование, охватывающее более 1 000 "активистов" - агитаторов, блогеров и "дружинников", сотрудничающих с оккупантами - действовало только на территории террористической организации "ДНР", но сейчас его географию хотят расширить. А соответственно и сменить название. Наиболее вероятный вариант – "Большая Россия". Как отмечают в СБУ, участники этого образования ежедневно проводят встречи с жителями временно оккупированных территорий, готовя почву для будущего псевдореферендума.

"Кремлевские кураторы планируют задействовать подконтрольные медиа-ресурсы, чтобы охватить своей пропагандой более 50 млн зрителей из России и Востока Украины. Кроме того, захватчики планируют перебросить в регион более 1 тыс. российских "экспертов" и "добровольцев", - говорят в СБУ.

В Мариуполе начали подготовку к псевдореферендуму

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