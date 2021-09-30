СБУ раскрыла хищение 3 млн грн на строительстве дорог в Херсонской и Черкасской областях
Служба безопасности Украины разоблачила руководителей двух компаний-подрядчиков в хищении 3 млн грн на капитальном ремонте дорог в Херсонской и Черкасской областях
Об этом сообщила пресс- служба СБУ.
Согласно сообщению, СБУ разоблачила в Херсонской и Черкасской областях схемы присвоения государственных денег, выделенных на реконструкцию дорог местного значения. Преступная деятельность нанесла государству ущерб в размере 3 млн грн.
Правоохранители установили, что руководители двух компаний наладили механизм присвоения бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт местных дорог. Подрядчики заключили с представителями нескольких органов местного самоуправления договора на реконструкцию дорог в регионах.
Однако, по данным следствия, коммерсанты выполнили соответствующие работы не в полном объеме с нарушением государственных строительных норм, а полученную "разность" вывели в тень. Для этого участники сделок вносили недостоверные сведения в отчетную документацию.
В пресс-службе отметили, что руководителям структур сообщено о подозрении.
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