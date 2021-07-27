СБУ проводит следственные действия на крупнейшем свалке Киева
27 июля около 30 сотрудников СБУ прибыли на полигон твердых бытовых отходов №5 для выполнения следственных действий
Об этом сообщается на сайте ЗАО "Киевспецтранс" .
В ведомстве заявили, что следователи СБУ усматривают в действиях должностных лиц крупнейшей свалки столицы признаки уголовного преступления по статье 441 Уголовного Кодекса Украины "Экоцид" (массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, которые могут повлечь экологическую катастрофу) относительно захоронения отходов на полигонах №5 и №6.
"Полигон № 5 в селе Подгорцы - единственная в Украине свалка, оборудованная системой сбора и переработки фильтрата, и одна из немногих, защищенных и оснащенных для приема твердых бытовых отходов", - говорится в сообщении.
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