Об этом сообщили на фейсбук-странице ведомства.

Так, речь идет о Свято-Николаевском мужском монастыре Хустской епархии УПЦ (МП) на Закарпатье, Свято-Анастасиевском ставропигиальном женском монастыре (г.Житомир), Ските Свято-Анастасиевского ставропигиального женского монастыря (Житомирский район), Ските Божией Матери женского ставропигиального монастыря (Житомирский район), а также Ровенско-Острожскую епархию, Городокский женский монастырь, Свято-Георгиевское подворье, Храм всех Волынских Святых, Свято-Воскресенский храм, Свято-Успенский храм (Ровенская область).

"Мероприятия проводятся совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией – в рамках системной работы Службы безопасности Украины по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве. Учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся в том числе для исключения использования религиозных общин в качестве ячейки "русского мера" "и обезопасение населения от провокаций и террористических актов", - отметили в СБУ.

При участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений, в том числе гостиничного типа, с целью выявления запрещенных к обращению предметов. Кроме того, правоохранители проверяют, нет ли там лиц, возможно причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

Утром 22 ноября Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, а также на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря и помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ.

Впоследствии в СБУ рассказали, что в помещениях УПЦ МП нашли пророссийскую литературу, миллионы наличных денег и подозрительных россиян.

25 ноября Служба безопасности провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) и нашли там методики из Москвы, российское гражданство у руководства и удостоверение оккупантов.

28 ноября стало известно, что в храмах УПЦ (МП) Тернопольской и Прикарпатской СБУ нашла пропагандистские материалы, отрицающие существование Украины, а также шевроны боевиков.

30 ноября силовики провели обыски в монастыре Мукачевской епархии УПЦ (МП) в Закарпатье. Там нашли брошюры с отрицанием независимости Украины.