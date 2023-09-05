СБУ проводит обыски в и.о. мэра Чернигова Ломаки
Служба безопасности Украины во вторник, 5 сентября, пришла с обысками домой к исполняющему обязанности городского головы Черникова Александру Ломаке
Об этом Ломака сообщил в facebook .
"У меня дома обыски. Сейчас. Пока собирал детей в школу, ко мне пришла группа представителей СБУ. Будут обыскивать квартиру", - написал он.
Ломака отметил, что обыск проходит на основе решения Шевченковского суда Киева.
"Что будет искать: наверное, трансформатор, который Чернигов купил, чтобы спастись зимой после обстрелов орками энергосистемы города", - добавил и.о. мера.
По его словам, из-за визита СБУ в Чернигове отменили совещание по вопросам жизнедеятельности города, которое должно было состояться в 08:00 утра.
- 19 июня СБУ сообщила о подозрении заместителю Черниговского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Виктору Геращенко за злоупотребление властью. Он подозревается в хищении средств на закупки трансформатора для ТЭЦ.
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