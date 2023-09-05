СБУ проводит обыски в и.о. мэра Чернигова Ломаки

Об этом Ломака сообщил в facebook .

"У меня дома обыски. Сейчас. Пока собирал детей в школу, ко мне пришла группа представителей СБУ. Будут обыскивать квартиру", - написал он.

Ломака отметил, что обыск проходит на основе решения Шевченковского суда Киева.

"Что будет искать: наверное, трансформатор, который Чернигов купил, чтобы спастись зимой после обстрелов орками энергосистемы города", - добавил и.о. мера.

По его словам, из-за визита СБУ в Чернигове отменили совещание по вопросам жизнедеятельности города, которое должно было состояться в 08:00 утра.