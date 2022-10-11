СБУ проводит обыски у винницкого митрополита УПЦ МП Ионафана, - СМИ
СБУ проводит обыски у винницкого митрополита УПЦ МП Ионафана, в миру известного как Анатолий Елецких
Об этом сообщает ряд СМИ.
В местных СМИ отмечают, что митрополит подозревается в разжигании религиозной розни и поддержке войны России против Украины.
СБУ в комментарии " Украинской правде " сообщила, что сейчас проводят следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного производства, открытого по статье 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) .
Служба безопасности Украины сообщает, что детали будут позже.
- СБУ установила , что у заместителя председателя Верховного Суда Богдана Львова подтвердили наличие гражданства Российской Федерации по данным реестров.
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