СБУ проводит обыски объектов УПЦ (МП) в девяти областях Украины
Служба безопасности Украины осуществляет меры безопасности на объектах УПЦ (МП) в Закарпатской, Львовской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Житомирской и Херсонской областях
Об этом сообщает СБУ.
Так производятся обыски 19 объектов УПЦ (МП) в Украине.
Закарпатская область:
- Кафедральный Свято-Воздвиженский собор (г. Ужгород);
- Свято-Покровская церковь (г.Ужгород).
Черновицкая область:
- Свято-Иоанно-Богословский Крещатицкий мужской монастырь (Черновицкий район);
- Свято-Успенский мужской монастырь (Черновицкий район).
Ровенская область:
- Свято-Успенский мужской монастырь (Ровенский район).
- Женский монастырь в честь Иверской иконы Божией Матери урочища "Юзефин" (Сарненский район).
Волынская область:
- Святогорский Успенский Зимненский ставропигиальный женский монастырь (с. Зимне, Владимирский район).
Николаевская область:
- Мужской монастырь Святых равноапостольных Константина и Елены (с. Константиновка Николаевского района).
Сумская область:
- Свято-Духовский кафедральный Собор (г. Ромны);
- Архидияконо-Стефановская церковь (г. Ромны).
Львовская область:
- Свято-Троицкий храм (г. Львов);
- Храм преподобного Амфилохия Почаевского (г. Мостиска);
- Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (г. Борислав).
Житомирская область:
- Кафедральный собор Рождества Христова (г. Коростень);
- Свято-Преображенский кафедральный собор (г. Овруч);
- Овручско-Коростенская епархия (г. Овруч);
- Свято-Василовский собор (г. Овруч);
- Свято-Василовский женский монастырь (г. Овруч).
Херсонская область:
- Церковь Иконы Казанской (пгт. Чернобаевка).
Отмечают, что осмотр территории и помещений церквей (включая гостиничные помещения) проводят для выявления лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обращению. Рейд осуществляется при непосредственном участии представителей церкви.
"В очередной раз подчеркиваем: в своей деятельности СБУ действует исключительно в рамках Конституции Украины и действующего законодательства, а также с уважением относится к правам каждого гражданина на свободу выбора вероисповедания и мировоззрения", - подчеркнули в СБУ.
- Указом президента №820/2022 от 1 декабря введено в действие решение СНБО о деятельности пророссийских религиозных организаций в Украине и ограничительных мерах по ним.
- Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против священнослужителей УПЦ МП, в частности, наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и экснардепа Вадима Новинского.
- 5 декабря обыски проходили в спасо-Преображенском монастыре УПЦ МП в Полтавской области.
- На сайте президента Украины зарегистрирована петиция об определении как безотлагательного законопроекта о запрете в Украине РПЦ и подчиненных ей структур.
- 7 декабря СБУ проводила меры безопасности в Волынской и Владимир-Волынской епархии УПЦ МП.
- В епархиях Московского патриархата Херсонщины, Черкасчины, Житомирщины и Волыни обнаружили паспорта РФ, "пропуска федеральных советников" и тексты пророссийских молитв.
- 9 декабря также провели обыск в Свято-Покровском кафедральном соборе УПЦ (МП) в Борисполе Киевской области.
- 10 декабря СБУ приняла меры безопасности на 14 объектах УПЦ (МП) в Харьковской области. Впоследствии стало известно, что будут найдены в помещениях УПЦ (МП) во время обысков в Харьковской области.
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