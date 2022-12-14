СБУ проводит обыски объектов УПЦ (МП) в девяти областях Украины

Об этом сообщает СБУ.

Так производятся обыски 19 объектов УПЦ (МП) в Украине.

Закарпатская область:

Кафедральный Свято-Воздвиженский собор (г. Ужгород);

Свято-Покровская церковь (г.Ужгород).

Черновицкая область:

Свято-Иоанно-Богословский Крещатицкий мужской монастырь (Черновицкий район);

Свято-Успенский мужской монастырь (Черновицкий район).

Ровенская область:

Свято-Успенский мужской монастырь (Ровенский район).

Женский монастырь в честь Иверской иконы Божией Матери урочища "Юзефин" (Сарненский район).

Волынская область:

Святогорский Успенский Зимненский ставропигиальный женский монастырь (с. Зимне, Владимирский район).

Николаевская область:

Мужской монастырь Святых равноапостольных Константина и Елены (с. Константиновка Николаевского района).

Сумская область:

Свято-Духовский кафедральный Собор (г. Ромны);

Архидияконо-Стефановская церковь (г. Ромны).

Львовская область:

Свято-Троицкий храм (г. Львов);

Храм преподобного Амфилохия Почаевского (г. Мостиска);

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (г. Борислав).

Житомирская область:

Кафедральный собор Рождества Христова (г. Коростень);

Свято-Преображенский кафедральный собор (г. Овруч);

Овручско-Коростенская епархия (г. Овруч);

Свято-Василовский собор (г. Овруч);

Свято-Василовский женский монастырь (г. Овруч).

Херсонская область:

Церковь Иконы Казанской (пгт. Чернобаевка).

Отмечают, что осмотр территории и помещений церквей (включая гостиничные помещения) проводят для выявления лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обращению. Рейд осуществляется при непосредственном участии представителей церкви.

"В очередной раз подчеркиваем: в своей деятельности СБУ действует исключительно в рамках Конституции Украины и действующего законодательства, а также с уважением относится к правам каждого гражданина на свободу выбора вероисповедания и мировоззрения", - подчеркнули в СБУ.

Указом президента №820/2022 от 1 декабря введено в действие решение СНБО о деятельности пророссийских религиозных организаций в Украине и ограничительных мерах по ним.

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против священнослужителей УПЦ МП, в частности, наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и экснардепа Вадима Новинского.

5 декабря обыски проходили в спасо-Преображенском монастыре УПЦ МП в Полтавской области.

На сайте президента Украины зарегистрирована петиция об определении как безотлагательного законопроекта о запрете в Украине РПЦ и подчиненных ей структур.

7 декабря СБУ проводила меры безопасности в Волынской и Владимир-Волынской епархии УПЦ МП.

В епархиях Московского патриархата Херсонщины, Черкасчины, Житомирщины и Волыни обнаружили паспорта РФ, "пропуска федеральных советников" и тексты пророссийских молитв.

9 декабря также провели обыск в Свято-Покровском кафедральном соборе УПЦ (МП) в Борисполе Киевской области.

10 декабря СБУ приняла меры безопасности на 14 объектах УПЦ (МП) в Харьковской области. Впоследствии стало известно, что будут найдены в помещениях УПЦ (МП) во время обысков в Харьковской области.