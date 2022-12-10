СБУ проводит обыски Изюмской и Харьковской епархий УПЦ (МП)

Об этом сообщает управление СБУ в Харьковской области.

Так, обыски проводятся в частности в Свято-Вознесенском кафедральном соборе Изюмской епархии УПЦ (МП). Также рейды проводятся на 13 объектах Харьковской епархии УПЦ (МП):

Свято-Покровский мужской монастырь;

Свято-Благовещенский кафедральный собор;

Свято-Казанский храм;

Храм иконы "Согласие погибших";

Свято-Успенский храм;

Свято-Петро-Павловский храм;

Свято-Николаевский храм;

Свято-Валентиновский храм;

Ольгинский храм;

Храм царицы Тамары;

Свято-Архангело-Михайловский храм;

Храм Георгия Победоносца;

Свято-Владимирский храм.

Отмечают, что осмотр территории и помещений церквей проводят для выявления лиц, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обращению. Рейд осуществляется при непосредственном участии представителей церкви.

Эти меры безопасности осуществляются в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине. Цель мероприятий - предотвращение и исключение религиозных общин для распространения "русского мира" на территории Украины, а также защита населения от провокаций и террористических актов.

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