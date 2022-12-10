СБУ проводит обыски Изюмской и Харьковской епархий УПЦ (МП)
Сотрудники Службы безопасности Украины в субботу, 10 декабря, осуществляют меры безопасности на 14 объектах УПЦ (МП) в Харьковской области
Об этом сообщает управление СБУ в Харьковской области.
Так, обыски проводятся в частности в Свято-Вознесенском кафедральном соборе Изюмской епархии УПЦ (МП). Также рейды проводятся на 13 объектах Харьковской епархии УПЦ (МП):
- Свято-Покровский мужской монастырь;
- Свято-Благовещенский кафедральный собор;
- Свято-Казанский храм;
- Храм иконы "Согласие погибших";
- Свято-Успенский храм;
- Свято-Петро-Павловский храм;
- Свято-Николаевский храм;
- Свято-Валентиновский храм;
- Ольгинский храм;
- Храм царицы Тамары;
- Свято-Архангело-Михайловский храм;
- Храм Георгия Победоносца;
- Свято-Владимирский храм.
Отмечают, что осмотр территории и помещений церквей проводят для выявления лиц, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обращению. Рейд осуществляется при непосредственном участии представителей церкви.
Эти меры безопасности осуществляются в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине. Цель мероприятий - предотвращение и исключение религиозных общин для распространения "русского мира" на территории Украины, а также защита населения от провокаций и террористических актов.
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- 7 декабря СБУ проводила меры безопасности в Волынской и Владимир-Волынской епархии УПЦ МП.
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