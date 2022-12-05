СБУ проводит меры безопасности в Спасо-Преображенском монастыре УПЦ МП на Полтавщине
Правоохранители проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, причастных к противоправной деятельности в ущерб суверенитету Украины, и предметов, запрещенных к обращению
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
Отмечается, что контрразведывательные мероприятия проходят в Мгарском Спасо-Преображенском мужском монастыре Полтавской и Миргородской епархии УПЦ и в епархиальном управлении Кременчугской и Лубенской епархии УПЦ.
СБУ сообщает, что данные мероприятия проводятся для предотвращения использования религиозных общин как ячейки «русского мира» и защиты населения от провокаций и террористических актов.
"При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, и предметов, запрещенных к обращению", - говорится в сообщении.
СБУ напоминает, что все действия проходят в рамках действующего законодательства.
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