Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Отмечается, что контрразведывательные мероприятия проходят в Мгарском Спасо-Преображенском мужском монастыре Полтавской и Миргородской епархии УПЦ и в епархиальном управлении Кременчугской и Лубенской епархии УПЦ.

СБУ сообщает, что данные мероприятия проводятся для предотвращения использования религиозных общин как ячейки «русского мира» и защиты населения от провокаций и террористических актов.

"При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, и предметов, запрещенных к обращению", - говорится в сообщении.

СБУ напоминает, что все действия проходят в рамках действующего законодательства.

Указом президента №820/2022 от 1 декабря введено в действие решение СНБО о деятельности пророссийских религиозных организаций в Украине и ограничительных мерах по ним.

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против священнослужителей УПЦ МП, в частности, наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и экснардепа Вадима Новинского.

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