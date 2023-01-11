Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Цель - проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов, повышение безопасности лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана. Это особенно важно в условиях вооруженной агрессии РФ, которая пытается дестабилизировать ситуацию в Украине любым способом", - отмечают правоохранители.

Силовики проводят осмотр территории и отдельных помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, учреждений сферы общественного обслуживания и т.п.) для выявления запрещенных к обращению предметов.

Также они осуществляют проверку находящихся на территории правительственного квартала граждан, при этом будут усилены режимные мероприятия в Печерском районе.

В СБУ отмечаются, что меры безопасности будут проходить с учетом правового режима военного положения. При их проведении возможны ограничения прохода и проезда по улицам столицы, проверка документов граждан, осмотр автомобилей.

Украинцев просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.

Мероприятия проходят во взаимодействии СБУ с Управлением государственной охраны Украины, Национальной полицией и Военной службой правопорядка ВСУ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb