СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева и на близлежащих территориях
На территории Печерского района столицы, в частности, в пределах правительственного квартала и на прилегающих территориях, работники Службы безопасности проводят контрразведывательные мероприятия
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Цель - проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов, повышение безопасности лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана. Это особенно важно в условиях вооруженной агрессии РФ, которая пытается дестабилизировать ситуацию в Украине любым способом", - отмечают правоохранители.
Силовики проводят осмотр территории и отдельных помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, учреждений сферы общественного обслуживания и т.п.) для выявления запрещенных к обращению предметов.
Также они осуществляют проверку находящихся на территории правительственного квартала граждан, при этом будут усилены режимные мероприятия в Печерском районе.
В СБУ отмечаются, что меры безопасности будут проходить с учетом правового режима военного положения. При их проведении возможны ограничения прохода и проезда по улицам столицы, проверка документов граждан, осмотр автомобилей.
Украинцев просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.
Мероприятия проходят во взаимодействии СБУ с Управлением государственной охраны Украины, Национальной полицией и Военной службой правопорядка ВСУ.
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