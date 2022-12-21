СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в монастыре УПЦ (МП) Сумской области

Об этом сообщила Служба безопасности Украины на Фейсбуке.

Отмечается, что сотрудники СБУ проводят контрразведывательные мероприятия на объектах Софрониево-Молченского мужского монастыря Рождества Богородицы УПЦ (МП) Сумской области.

Мероприятия проходят вместе с другими правоохранительными структурами с целью противодействия подрывной деятельности спецслужб РФ в Украине.

"Учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся в том числе для исключения использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов", - говорится в сообщении.

Вместе с представителями церкви правоохранители осматривают территории для выявления людей, возможно, причастных к "противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины", а также ищут предметы, запрещенные к обращению.

Напомним, 22 ноября Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, а также на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря и помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ. Впоследствии в СБУ рассказали, что в помещениях УПЦ МП нашли пророссийскую литературу, миллионы наличных денег и подозрительных россиян.

25 ноября Служба безопасности провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) и нашли там методички из Москвы, российское гражданство у руководства и удостоверение оккупантов.

28 ноября стало известно, что в храмах УПЦ (МП) Тернопольской и Прикарпатской СБУ нашла пропагандистские материалы, отрицающие существование Украины, а также шевроны боевиков. 30 ноября силовики провели обыски в монастыре Мукачевской епархии УПЦ (МП) в Закарпатье. Там нашли брошюры с отрицанием независимости Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны против семи представителей Украинской православной церкви московского патриархата.

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