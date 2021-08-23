СБУ провела учения вблизи линии разграничения в Донецкой области

Об этом передает пресс-служба СБУ.

"СБУ завершила силовую фазу учений по противодействию диверсионным и террористическим угрозам на территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Тренировки происходили в пяти городах района операции Объединенных сил - Северодонецке, Лисичанске, Мариуполе, Славянске и Краматорске.

"Учения продолжаются и будут продолжаться до начала сентября, но только за первую неделю мероприятий удалось не только отработать потенциальные контр-диверсионные операции с условными злоумышленниками, но и проверить более 5 тыс. человек и почти 2,5 тыс. автомобилей", - говорится в сообщении .

Учения проходят в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием огнестрельного оружия, бронетехники и вертолета.

Во время тренировок было отработано:

задержание условных преступников, которые пытались въехать в город через блокпост;

перехвата преступников, бежавших из города

меры по недопущению утечки оружия (средства поражения хотели вывезти под видом посылки)

увлечение "диверсанта", который планировал взрыв в центре города

ликвидацию взрывного устройства на месте обнаружения.

Кроме того, благодаря учениям был обнаружен схрон с военными средствами поражения. Среди изъятого:

три ручные противотанковые гранатометы - РПГ-22;

два ручных противотанковых гранатомета РПГ- 26;

ручной противотанковый гранатомет РПГ- 18;

мину МОН-50;

три гранаты РГД-5,

две гранаты Ф-1;

семь взрывателей;

почти четыре тысячи патронов калибра 5,45;

20 патронов калибра 7,62.

По оперативным данным, схрон устроил в 2014 году один из участников незаконных вооруженных формирований. Злоумышленник принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Участие в учениях приняли представители региональных подразделений СБУ, а к ним присоединились представители Вооруженных Сил Украины, штаба Объединенных сил, Нацгвардии, Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы, органов государственной власти и местного самоуправления.



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