Об этом сообщила пресс-служба СБУ в телеграмм.

Служба безопасности Украины сообщила о результатах контрразведывательных мероприятий в учреждениях УПЦ (МП), которые находятся в Херсонской, Черкасской, Житомирской и Волынской областях.

Следствием установлено, что во время захвата Херсона местный архимандрит, настоятель Успенского собора, находился в зале Кремля. В то время, когда в ней объявляли аннексию четырех регионов Украины.

В СБУ добавляют, что за несколько дней до освобождения города священник скрылся в оккупированных территориях на Юге Украины в сопровождении военных РФ.

В самом Соборе правоохранители обнаружили коллекцию икон, которые россияне похитили из дома почетного консула Литовской Республики во время оккупации Херсона.

Также были обнаружены пропуска на имя "федерального советника военно-гражданской администрации РФ" и российские паспорта, принадлежавшие местным священникам. Примечательно, что дата получения документов совпадает с временем оккупации Херсона.

В монастыре на Житомирщине нашли лицо, которое с 2020 года находится в общегосударственном розыске как без вести пропавшее.

На объектах Свято-Николаевского Нилецкого монастыря обнаружили тексты молитв за Россию, а также учебники оккупантов, где прославляется режим Кремля.

Напомним, 5 декабря обыски проходили в спасо-Преображенском монастыре УПЦ МП в Полтавской области.

На сайте президента Украины зарегистрирована петиция об определении как безотлагательного законопроекта о запрете в Украине РПЦ и подчиненных ей структур.

7 декабря СБУ проводила меры безопасности в Волынской и Владимир-Волынской епархии УПЦ МП.

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