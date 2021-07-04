СБУ провела обучение в столичной синагоге Бродского

По сценарию, происходило "освобождение из заложников" посла Израиля, передает Еспресо.TV.



Тренировка состоялись в Печерском районе столицы на базе хоральной синагоги Бродского, на улице Шота Руставели (станция метро "Дворец спорта").



По легенде учений, "террористы захватили чрезвычайного и полномочного посла государства Израиль и верующих, находившихся в помещении синагоги.



"В результате антитеррористической операции спецназовцы ЦСО "А" СБУ освободили "заложников", а "злоумышленников" - задержали", - рассказывает официальный телеграмм СБ Украины.



В учениях также были задействованы подразделения Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии и органов государственной исполнительной власти.