СБУ провела обучение в столичной синагоге Бродского
В воскресенье, 4 июля 2021 года, Служба Безопасности Украины провела антитеррористические учения в центре Киева
По сценарию, происходило "освобождение из заложников" посла Израиля, передает Еспресо.TV.
Тренировка состоялись в Печерском районе столицы на базе хоральной синагоги Бродского, на улице Шота Руставели (станция метро "Дворец спорта").
По легенде учений, "террористы захватили чрезвычайного и полномочного посла государства Израиль и верующих, находившихся в помещении синагоги.
"В результате антитеррористической операции спецназовцы ЦСО "А" СБУ освободили "заложников", а "злоумышленников" - задержали", - рассказывает официальный телеграмм СБ Украины.
В учениях также были задействованы подразделения Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии и органов государственной исполнительной власти.
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