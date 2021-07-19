СБУ провела контрдиверсионные учения на Ивано-Франковщине
СБУ провела контрдиверсионные учения в карпатском регионе: "злоумышленники" планировали подрыв на аэродроме
Об этом передает пресс-служба СБУ.
"Служба безопасности Украины провела тактико-специальные учения в Ивано-Франковской области. Спецназовцы СБУ обезвредили "диверсионные группы", которые планировали взорвать стратегический объект на военном аэродроме", - говорится в сообщении.
Еще одной задачей условных "злоумышленников" было совершение "теракта" в одном из горсоветов на территории региона.
Как отмечается, учения проводили в условиях максимально приближенных к реальным.
"По легенде тренировок, три группы "диверсантов" порознь прибыли в Украину для осуществления "подрывов" оборонного объекта и органа местного самоуправления. Для выполнения задач сообщники "боевиков" обустроили на территории Прикарпатья схроны с оружием и взрывчаткой, а также с украинским военным снаряжением для маскировки "под своих", - говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ разоблачили две группы "злоумышленников" на подступах к аэродрому и в райцентре, где они планировали теракт в горсовете. Третью группу спецназовцы обезвредили на территории военного аэродрома.
В учениях принимали участие подразделения Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Национальной полиции. Кроме того, к организации проведения учений были привлечены ветераны АТО/ООС.
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