СБУ провела антитеррористические учения вблизи границы с Беларусью
Служба безопасности Украины провела антитеррористические учения вблизи границы с Республикой Беларусь
Об этом передает пресс-служба управления СБ Украины в Волынской области.
Так, по легенде тренировок, группа условных диверсантов планировала осуществить "подрывы" на Ривненской атомной электростанции.
"Но им не удалось проникнуть на территорию АЭС, поэтому вынуждены были спасаться бегством", - говорится в сообщении.
Также злоумышленники пытались добраться до территории Волынской области и незаконно пересечь государственную границу, разделившись на две группы.
Спецназовцы СБУ разоблачили и задержали первую группу "диверсантов" вблизи пункта пропуска "Прикладники". Вторую обезвредили возле заброшенного в лесу оборонительного сооружения.
"По оценкам координационной группы Антитеррористического центра при Управлении СБ Украины в Волынской области, участники тренировок успешно отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия по предотвращению диверсионных и террористических угроз", - говорится в сообщении.
Учения прошли в условиях, максимально приближенных к реальным.
В них приняли участие представители региональных подразделений СБУ Волынской и Ривненской областей, Волынские и Ривненские подразделения Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Национальной полиции, патрульной полиции.
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