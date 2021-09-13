Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество СБУ провела антитеррористические учения вблизи границы с Беларусью

СБУ провела антитеррористические учения вблизи границы с Беларусью

13 сентября, 2021 понедельник
18:20

Служба безопасности Украины провела антитеррористические учения вблизи границы с Республикой Беларусь

  • СБУ провела антитеррористические учения вблизи границы с Беларусью
  • СБУ провела антитеррористические учения вблизи границы с Беларусью
  • СБУ провела антитеррористические учения вблизи границы с Беларусью
  • СБУ провела антитеррористические учения вблизи границы с Беларусью
  • СБУ провела антитеррористические учения вблизи границы с Беларусью

Об этом передает пресс-служба управления СБ Украины в Волынской области.

Так, по легенде тренировок, группа условных диверсантов планировала осуществить "подрывы" на Ривненской атомной электростанции.

"Но им не удалось проникнуть на территорию АЭС, поэтому вынуждены были спасаться бегством", - говорится в сообщении.

Также злоумышленники пытались добраться до территории Волынской области и незаконно пересечь государственную границу, разделившись на две группы.

Спецназовцы СБУ разоблачили и задержали первую группу "диверсантов" вблизи пункта пропуска "Прикладники". Вторую обезвредили возле заброшенного в лесу оборонительного сооружения.

"По оценкам координационной группы Антитеррористического центра при Управлении СБ Украины в Волынской области, участники тренировок успешно отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия по предотвращению диверсионных и террористических угроз", - говорится в сообщении.

Учения прошли в условиях, максимально приближенных к реальным.

В них приняли участие представители региональных подразделений СБУ Волынской и Ривненской областей, Волынские и Ривненские подразделения Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Национальной полиции, патрульной полиции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

СБУ
новости Украины
Читайте также:
Ангела Меркель та Матеуш Моравецький
11 сентября, 2021 суббота
Меркель и Моравецкий сделали заявления о "Северном потоке-2" после встречи в Варшаве
Київ осінь погода
12 сентября, 2021 воскресенье
Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Украину идет похолодание
Володимир Зеленський
12 сентября, 2021 воскресенье
В мире Зеленского нет места погибшим воинам, - Белецкий
Киев
+26
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.62
    Покупка 26.62
    Продажа 26.84
  • EUR
    Покупка 31.3
    Продажа 31.69
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, понедельник
13 сентября
20:27
Чехия не отказывается от перехода на летнее и зимнее время
20:16
школа карантин
"Никакой дистанционки": на Буковине во время усиленных ограничений школы с невакцинированными учителями закроют на карантин
19:54
Укрзализница
Укрзализныця объявила конкурс на должность председателя правления
19:35
Криштиану Роналду
EA Sports представила рейтинг из 22 лучших футболистов FIFA 22
19:33
Испания планирует с октября начать производство собственной COVID-вакцины
19:21
Элина Свитолина
Свитолина вернулась в ТОП-4 лучших теннисисток мира
19:11
Жорже Жезуш
"Динамо" на одном уровне с "Барселоной" и "Баварией", - тренер "Бенфики" высказался перед матчем в Киеве
19:10
КМДА
Через неделю количество вакцинированных педагогов Киева достигнет 80%, - КГГА
19:02
Дело "вагнеровцов": председатель ВСК Рады Безуглая анонсировала обнародование результатов работы комиссии "в максимальном объеме"
ВСК закончит расследовать Вагнергейт, Иловайскую трагедию и переговоры Медведчука к концу ноября, - Безуглая
18:40
Наталья Диденко
Выходные с летней погодой кончились, - Наталья Диденко предупредила о дождях и туманах
18:37
В Одессе полицейские задержали двух мужчин, пытавшихся ограбить прохожую
18:14
Viyna i myr. Как Россия поглотила Беларусь, а нам предлагают латиницу раздора
18:01
Кривой Рог
Рада получила ходатайство о назначении внеочередных выборов мэра Кривого Рога
17:58
Председатель ВСК по "вагнергейту" откровенно лжет - генерал Забродский
17:56
Мирон Маркевич
Маркевич дал совет для примирения тренера сборной Украины Петракова и Малиновского
17:41
Оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Нью-Йорка, Золотого-4 и Зайцева
17:34
Марьяна Безуглая
Зеленского нельзя вызвать на заседание по "вагнергейту", потому что он неприкосновенный, - Безуглая
17:25
Украинские военные летчики провели учения над Черным морем
Украинские военные летчики провели учения над Черным морем
16:58
На Донетчине СБУ задержала бывшего боевика "ДНР"
16:58
На Луганщине злоумышленник подделовал COVID-тесты для жителей ОРДЛО
На Луганщине злоумышленник подделывал COVID-тесты для жителей ОРДЛО
16:55
Елена Веснина
У российской теннисистки украли олимпийские медали
16:34
метрополитен
Общественный транспорт Киева будет работать на час дольше 14 сентября
16:24
SkyUp
SkyUp в октябре начнет летать в Мадрид
16:21
Минздрав назвал причину массового отравления школьников в Хмельницком
16:17
Андрей Шевченко
Шевченко заменит Луческу в "Динамо", - журналист "Футбольного формата"
16:04
Украина и Международный банк реконструкции заключили соглашения на $411 млн
15:57
ОПУ
"Не допущу блокирования главной реформы страны": Зеленский пригласил в ОПУ председателя Совета судей
15:52
Моргенштерн
Гастроли Моргенштерна в Украине запрещены, - СБУ
15:45
гроза
В Киевщину надвигается гроза
15:38
В Киеве автобус наехал на женщину, пострадавшая в больнице
15:33
В оккупированном Крыму из-за отсутствияе паспорта РФ оштрафовали активистку
15:25
Северный поток-2
Немецкий регулятор получил документы для сертификации "Северного потока-2"
15:16
Интернет
В Интернет "слили" почти 53 млн записей о персональных данных украинцев
15:15
Черногория изменила правила въезда для иностранных туристов
15:06
Дмитрий Песков
Путин не будет обсуждать с Зеленским вопрос ОРДЛО и Крыма, - Песков
14:55
Житлобуд-1
Украинский клуб узнал соперников в женской Лиге чемпионов
14:38
"Не думаю, что Украину можно оккупировать за неделю": Зеленский заявил, что сравнение с Афганистаном неуместны, ибо воюют только украинцы
14:22
Алексей Данилов
"Украинский зеленые хотели бы загнать в еще уже гетто": соцсети об инициативе Данилова перевести алфавит на латиницу
14:13
Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать дом на Херсонщине
14:05
Жозе Моуринью
Культовый тренер Моуринью провел 1000-й матч в карьере
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV