СБУ провела антитеррористические учения в рамках Sea Breeze 2021: обезвредили "диверсантов"

Об этом передает пресс-служба СБУ.

Так, учения прошли на юге Одесской области, а их главной целью стала отработка антитеррористических операций. В частности, в рамках сводного антидиверсионного подразделения Anti-Sabotage group, которое является специально сформированной группой под международные учения Sea Breeze 2021.

"По легенде учений несколько " диверсионных групп " пытались осуществить теракты на объектах критической инфраструктуры г. Измаила. Они захватили объект и осуществили огневое сопротивление во время высадки десанта морской пехоты на побережье Дуная. Сначала условных диверсантов заблокировали силы специальных операций ВСУ, а затем их обезвредило спецподразделение Вооруженных Сил ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одновременно другая группа "диверсантов" захватила в заложники работников Измаильского порта и забаррикадировалась в одном из зданий.

"Антитеррористическая операция по освобождению " заложников " проходила в несколько этапов: после завершения переговоров началась активная фаза. Штурмовые группы спецподразделения ЦСО "А" СБУ нейтрализовали диверсантов и освободили "заложников", - говорится в сообщении.

Еще одна группа вооруженных "террористов", которая забаррикадировалась в железнодорожном вагоне и прикрывалась заложниками, была обезврежена бойцами спецподразделения Нацполиции "Корд".

"Еще две группы диверсантов по легенде учений пытались незаконно пересечь государственную границу Украины через реку Дунай и прорваться через один из международных пунктов пропуска. Задействованные подразделения отработали алгоритм межведомственного взаимодействия в различных экстремальных условиях. Мероприятия прошли в условиях максимально приближенных к реальным, в том числе в ночное время и в сложных погодных условиях ", - сообщили в СБУ.

В учениях приняли участие подразделения СБУ, Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, Госпогранслужбы, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, а также сводное подразделение противодействия диверсиям Anti-Sabotage group и представители органов местной власти.

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