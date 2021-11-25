СБУ провела антитеррористические учения в ООС: освобождали "заложников" и нейтрализовали "террористов"

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Целью учений была проверка готовности к противодействию возможным диверсиям и повышению уровня межведомственного взаимодействия при проведении спецопераций.

По легенде "террористы" проникли на территорию СИЗО и захватили в "заложники" работников. Преступники потребовали освободить заключенных.



Поскольку требование "террористов" не было выполнено сразу, их сообщники взорвали мост через реку Айдар.

По сценарию бойцы Центра специальных операций СБУ "А" нейтрализовали "террористов" и освободили "заложников". Взрывотехники обнаруживали взрывчатки и обезвреживали их.

Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют перебрасывание российских войск в границу с Украиной.

21 ноября американское специализированное издание Military News, которому начальник Главного управления разведки при Минобороны Украины озвучил конкретику относительно последних военных планов россиян и их приготовлений с целью уже этой зимой ударить по Украине в новых направлениях, обнародовало карту от украинских разведчиков.

22 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил , что на вероятность наступления России влияют два фактора: сила и выдержка Украины, а также силы и скоординированность международных партнеров.

Остальные участники учений возобновили транспортное сообщение через реку, возведя понтонную переправу, и локализовали последствия диверсии. Условные диверсанты были задержаны.В учениях принимали участие подразделения СБУ, ВСУ, Госпогранслужбы, ГСЧС, Нацгвардии, Нацполиции, Госспецсвязи, прокуратуры, Государственной уголовно-исполнительной службы, органы государственной власти и местного самоуправления.

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