СБУ провела антитеррористические учения в ООС: освобождали "заложников" и нейтрализовали "террористов"
В зоне проведения ООС в Луганской области прошли учения СБУ по противодействию терроризму
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Целью учений была проверка готовности к противодействию возможным диверсиям и повышению уровня межведомственного взаимодействия при проведении спецопераций.
По легенде "террористы" проникли на территорию СИЗО и захватили в "заложники" работников. Преступники потребовали освободить заключенных.
Поскольку требование "террористов" не было выполнено сразу, их сообщники взорвали мост через реку Айдар.
По сценарию бойцы Центра специальных операций СБУ "А" нейтрализовали "террористов" и освободили "заложников". Взрывотехники обнаруживали взрывчатки и обезвреживали их.Остальные участники учений возобновили транспортное сообщение через реку, возведя понтонную переправу, и локализовали последствия диверсии. Условные диверсанты были задержаны.
В учениях принимали участие подразделения СБУ, ВСУ, Госпогранслужбы, ГСЧС, Нацгвардии, Нацполиции, Госспецсвязи, прокуратуры, Государственной уголовно-исполнительной службы, органы государственной власти и местного самоуправления.
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