СБУ просит журналистов не вести трансляции с мест взрывов и предупреждает об уголовной ответственности за это

Об этом во время брифинга по результату обстрелов во Львове рассказала пресс-секретарь СБУ во Львовской области Роксолана Яворская, информирует Еспресо.TV

"СБУ и Минобороны Украины неоднократно призывало вас, а сейчас мы настоятельно рекомендуем не делать фото- и видеофиксацию с мест попадания. Ведь есть мирное население и могут погибнуть люди от ваших публикаций и прямых эфиров. Вы корректируете огонь врага. Не допустите смертей мирного населения Особо напоминаю, что ваша информация может подпадать под 114 статью, как шпионаж (для иностранных журналистов), или 11 – как государственная измена (для украинских медиа), ведь таким образом происходит передача информации врагу. Так что еще раз призываю вас - не транслируйте то, что было разбомблено, не транслируйте то, куда летит снаряд", - сообщила представитель Службы безопасности Украины.

Напомним, 26 марта около 16:30 после объявления воздушной тревоги во Львове были слышны несколько взрывов.

Впоследствии стало известно, что ракеты попали в районе Кривчиц возле Львова. По предварительным данным, пострадали пять человек.

Еще через некоторое время в городе снова прогремели три взрыва. По сообщению Львовской ОВА, взрывы прогремели в 18:55 вблизи Львова. Жилые дома не пострадали, сообщал Максим Козицкий.

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