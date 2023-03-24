СБУ проходит фундаментальную внутреннюю трансформацию, - Зеленский

Об этом говорится на сайте президента Украины.

"Сегодня же, в канун Дня Службы безопасности Украины, поздравил коллектив СБУ, всех наших воинов-спецслужбистов. Это обязательно стоит отметить: Служба безопасности Украины проходит фундаментальную внутреннюю трансформацию", - отметил Владимир Зеленский.

Глава государства добавил, что Служба полностью мобилизована для защиты государства и дает результаты, которыми можно гордиться.

"Работники СБУ воюют с внешним врагом, обезвреживают внутренние угрозы, ставят историческую точку на любых попытках России манипулировать Украиной через агентуру. Я сегодня поблагодарил всех сотрудников и сотрудниц СБУ. И уверен, что Служба даст Украине еще больше результатов в защите государства", – сказал он.