СБУ проходит фундаментальную внутреннюю трансформацию, - Зеленский
В обращении президент Владимир Зеленский заявил, что Служба безопасности Украины проходит фундаментальную внутреннюю трансформацию и мобилизована для защиты государства
Об этом говорится на сайте президента Украины.
"Сегодня же, в канун Дня Службы безопасности Украины, поздравил коллектив СБУ, всех наших воинов-спецслужбистов. Это обязательно стоит отметить: Служба безопасности Украины проходит фундаментальную внутреннюю трансформацию", - отметил Владимир Зеленский.
Глава государства добавил, что Служба полностью мобилизована для защиты государства и дает результаты, которыми можно гордиться.
"Работники СБУ воюют с внешним врагом, обезвреживают внутренние угрозы, ставят историческую точку на любых попытках России манипулировать Украиной через агентуру. Я сегодня поблагодарил всех сотрудников и сотрудниц СБУ. И уверен, что Служба даст Украине еще больше результатов в защите государства", – сказал он.
- Напомним, Владимир Зеленский также приказал создать военные администрации населенных пунктов Северодонецк, Попасная и Горское.
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