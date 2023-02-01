СБУ производит обыск в доме Коломойского, - СМИ

Об этом сообщает УП .

По словам собеседника издания в правоохранительных органах, обыск в доме Коломойского проводят СБУ и БЭБ.

По информации источника, расследование касается махинаций вокруг "Укртатнафты" и "Укрнафты". В частности – растраты нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонение от уплаты таможенных платежей на большие суммы.

Вероятно, обыски проходят по месту жительства Коломойского на курорте Буковель. Официальных комментариев по поводу обысков у бизнесмена пока не поступало.