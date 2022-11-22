Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

Во вторник, 22 ноября, сотрудники СБУ проводили обыски в VS Energy российских олигархов.

Известно, что VS Energy занимает 10% энергетического рынка Украины. В собственности компании находятся пакеты акций Херсоноблэнерго, Кировоградоблэнерго, Житомироблэнерго, Ривнеоблэнерго и Черновцыоблэнерго.

Издание пишет, что по крайней мере до 2020 года Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин были акционерами VS Energy, но в мае 2022 года Группа заявила, что они не имеют отношения к украинским облэнерго. В настоящее время российские олигархи находятся под санкциями, поэтому СБУ имеет право проводить обыски.

14 мая следователи Государственного бюро расследований при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора проводят досудебное расследование деятельности в Украине российской "преступной организации "Лужники", которая представлена финансово-промышленной группой VS Energy.

16 ноября суд наложил арест на контрольные пакеты акций Херсоноблэнерго, Кировоградоблэнерго, Житомироблэнерго, Ривнеоблэнерго и Черновцыоблэнерго. Их контролирует российская организация.

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