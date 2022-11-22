СБУ пришла с обысками в компанию VS Energy, принадлежавшую российским олигархам, - СМИ
Служба безопасности Украины проводит обыск в VS Energy, владеющей акциями 5 облэнерго подконтрольных российской организации "Лужники"
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.
Во вторник, 22 ноября, сотрудники СБУ проводили обыски в VS Energy российских олигархов.
Известно, что VS Energy занимает 10% энергетического рынка Украины. В собственности компании находятся пакеты акций Херсоноблэнерго, Кировоградоблэнерго, Житомироблэнерго, Ривнеоблэнерго и Черновцыоблэнерго.
Издание пишет, что по крайней мере до 2020 года Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин были акционерами VS Energy, но в мае 2022 года Группа заявила, что они не имеют отношения к украинским облэнерго. В настоящее время российские олигархи находятся под санкциями, поэтому СБУ имеет право проводить обыски.
- 14 мая следователи Государственного бюро расследований при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора проводят досудебное расследование деятельности в Украине российской "преступной организации "Лужники", которая представлена финансово-промышленной группой VS Energy.
- 16 ноября суд наложил арест на контрольные пакеты акций Херсоноблэнерго, Кировоградоблэнерго, Житомироблэнерго, Ривнеоблэнерго и Черновцыоблэнерго. Их контролирует российская организация.
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