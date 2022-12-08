СБУ пришла с обысками в два монастыря и скита УПЦ МП в Житомирской области

Об этом сообщили в управлении СБУ в Житомирской области.

Контрразведывательные мероприятия проходят в Чоповицком Афонской иконе Божией матери женском ставропигиальном монастыре, Казанской иконе Божией матери мужском монастыре Овручско-Коростенской епархии и в Ските этого монастыря в честь преподобного Силуана Афонского.

Цель обысков – выявление и противодействие подрывной деятельности русских особых служб в религиозной среде страны. В период войны меры направлены на невозможность использования аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных общин в качестве ячейки "русского мира" и защиты населения от возможных провокаций и террористических актов.

Отмечается, что совместно с представителями религиозных организаций правоохранители проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, причастных к противоправной деятельности, и предметов, запрещенных к обращению на территории Украины.

5 декабря обыски проходили в спасо-Преображенском монастыре УПЦ МП в Полтавской области.

На сайте президента Украины зарегистрирована петиция об определении как безотлагательного законопроекта о запрете в Украине РПЦ и подчиненных ей структур.

7 декабря СБУ проводила меры безопасности в Волынской и Владимир-Волынской епархии УПЦ МП.

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