СБУ пришла с обысками в два монастыря и скита УПЦ МП в Житомирской области
Правоохранители 8 декабря проводят меры безопасности в Коростенском районе Житомирской области на территории женского и мужского монастырей и скита одного из них
Об этом сообщили в управлении СБУ в Житомирской области.
Контрразведывательные мероприятия проходят в Чоповицком Афонской иконе Божией матери женском ставропигиальном монастыре, Казанской иконе Божией матери мужском монастыре Овручско-Коростенской епархии и в Ските этого монастыря в честь преподобного Силуана Афонского.
Цель обысков – выявление и противодействие подрывной деятельности русских особых служб в религиозной среде страны. В период войны меры направлены на невозможность использования аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных общин в качестве ячейки "русского мира" и защиты населения от возможных провокаций и террористических актов.
Отмечается, что совместно с представителями религиозных организаций правоохранители проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, причастных к противоправной деятельности, и предметов, запрещенных к обращению на территории Украины.
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