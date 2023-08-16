Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

"Морские надводные дроны – уникальная разработка СБУ. К этой разработке не имеют отношения ни частные компании. Именно эти дроны атаковали Крымский мост в июле 2023 года, отдельные – "Оленегорский горняк" и нефтяной танкер SIG. Мы подходим к каждой спецоперации на море. По сути, семь раз отмеряем и один раз отрезаем. Но делаем это быстро и мобильно. Жалем врага прямо в сердце", – подчеркнул глава СБУ и добавил, что в реализации помогали Военно-морские силы.

Морские дроны, повредившие Крымский мост в июле этого года, по инициативе личного состава были названы Sea Baby – "Морской малыш". Их оборудовали боевой частью в 850 килограммов.

Для впечатления десантного корабля "Оленегорский горняк" и танкера SIG были использованы два отдельных надводных дрона, в каждом по 450 кг.

Малюк отметил, что над разработкой и изготовлением работает коллектив СБУ, которому помогают гражданские айтовцы и инженеры.

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"Изготовление наших дронов осуществляется на одном из подземных производств на территории Украины. Сегодня в процессе разработки и реализации у нас очень много разных интересных операций, в частности в акватории Черного моря. Обещаю вам, это будет сюрпризом, особенно для наших врагов", – рассказал руководитель. Службы безопасности.

Глава СБУ подчеркнул, что все пораженные цели законны в соответствии с нормами международного права. В то же время, западные партнеры не участвуют в проведении этих спецопераций, но активно перенимают уникальный опыт украинской спецслужбы.

Взрывы возле Крымского моста: что известно

Днем в субботу, 12 августа 2023 года, руководитель российской оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил о попытках Сил обороны Украины нанести ракетные удары по Крымскому мосту. По его словам, в районе Керченского пролива силами российского ПВО сбиты две украинские ракеты.

Аксенов сказал, что Крымский мост якобы не поврежден, а информация о пострадавших отсутствует.

В свою очередь министерство обороны России утверждает , что ракет было не две, а одна. Как утверждает российское минобороны, речь идет о "зенитной управляемой ракете С-200, переработанной в ударный вариант".

Перед этим в местных пабликах появились фотографии с четырьмя местами задымления как на самом мосту, так и рядом с ним. На них заметно два скопления черного дыма и два – белого.

"Советник" Аксенова по информационной политике Олег Крючков объяснил появление белого дыма маскировкой. Он сказал, что "специальными службами был поставлен дымовой занавес.

Начиная с 12:36 оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту. Туда отправились катера береговой охраны РФ.

Ближе к 15:00 очевидцы снова стали рассказывать в соцсетях о дымовом занавесе на Крымском мосту, а корреспондент "Крым.Реалии" насчитал не менее 5 звуков взрывов.

Вскоре Аксенов и минобороны страны-агрессора уже вторично заявили об отражении украинской ракетной атаки. По словам МО РФ, это снова была С-200.

Взрывы на российских кораблях

Утром в пятницу, 4 августа, жители российского города Новороссийски сообщили о взрывах. Минобороны РФ заявило, что Украина якобы атаковала двумя морскими дронами военно-морскую базу в городе.

Губернатор края сказал, что пострадавших и разрушений в результате атаки якобы нет. Отмечалось, что инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума не пострадала, отгрузка нефти продолжается, но движение судов в порту временно прекращено.

Впоследствии, в сети появилась информация, что подбит десантный корабль "Оленегорский горняк". В частности, об этом писал и один из российских пропагандистов. Он утверждал, что якобы затопило один из отсеков, из-за чего судно опрокинуло на бок.

Спикер Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук отметил , что Военно-Морские силы Вооруженных Сил Украины не имеют отношения к инциденту в Новороссийске.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов 4 августа прокомментировал взрывы в Новороссийске и отметил, что это серьезная оплеуха для российского руководства.

5 августа представитель оккупационных властей в Запорожье Владимир Рогов сообщил , что "по предварительной информации, в результате атаки морскими дронами в Керченском проливе был поврежден российский танкер СИГ (SIG)". По данным экипажа, повреждено машинное отделение. Корабль не может самостоятельно передвигаться, однако утечки топлива нет. Ему на помощь отправлены два буксира.

Сразу после атаки у российских оккупационных властей были разные версии событий. Владимир Рогов писал в телеграммах о взрыве в районе н. п. Яковенково.

Впоследствии Владимир Рогов добавил , что мост атакован надводными и воздушными дронами. Три из них уже уничтожены:

"На данный момент идет массированная атака боевых дронов на Крымский мост… В районе Керченского пролива и подходов к Крымскому мосту уже уничтожены три надводных дрона… К надводным дронам присоединились БПЛА".

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк прокомментировал недавние атаки дронов на российские корабли и заявил, что они полностью законны, ведь проводились в территориальных водах Украины.

А для того чтобы "хлопок" в РФ прекратился, он предложил россиянам воспользоваться единственной возможностью - "оставить территориальные воды Украины и нашу землю".