СБУ предупреждает о фейке, где якобы служба требует перейти по ссылке и пройти проверку
Служба безопасности Украины предупреждает украинцев о распространении фейка в мессенджерах и, в частности, Telegram, содержащего ссылку, похожую на адрес сайта СБУ
Об этом сообщает пресс- служба СБУ.
"В Telegram и других мессенджерах распространяют фейк от имени Службы безопасности Украины. Якобы СБУ требует от украинцев перейти по ссылке, чтобы "пройти проверку". Эта ссылка похожа на адрес сайта СБУ, но она фейковая и не ведет на онлайнресурс Службы!" - говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркивают, что по ссылке предлагается добавить новое устройство к аккаунту. После этого, говорят в СБУ, враг получает доступ ко всей истории переписки человека (кроме секретных чатов), а также сможет писать от этого человека.
"Ни в коем случае НЕ ПЕРЕХОДИТЕ ПО ССЫЛКЕ и не сканируйте QR-код!" - говорится в сообщении.
В СБУ подчеркивают, что официальные страницы службы таковы:
- Сайт - www.ssu.gov.ua (без дополнительных символов!);
- Facebook https://www.facebook.com/SecurSerUkraine (верифицированная страница, обязательно – с синей галочкой);
- Telegram – https://t.me/SBUkr (верифицированный канал, обязательно – с синей галочкой).
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