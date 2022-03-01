СБУ предупредила о возможном распространении россиянами фейка, якобы украинское руководство сдало страну
В Службе безопасности Украины предупреждают о возможном распространении фейка, что якобы украинское руководство и правительство сдали страну
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"В Службе безопасности Украины предупреждают о возможном распространении фейка, что якобы украинское руководство и правительство сдали страну. Уважаемые украинцы! Будьте готовы к очередному фейку, к которому попытаются прибегнуть российские кафиры. говорится в сообщении.
Эту дезинформацию могут тиражировать через все возможные каналы.
"Но знайте – это фейк! Его цель – дезориентировать, посеять панику, разуверить граждан и склонить наши войска к сдаче", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае исчезновения связи и возможности проверить, достоверны ли эти данные, нужно быть уверенным: капитуляция и сдача интересов Украины невозможны.
"Руководство государства вместе с народом противодействует российским войскам и делает все возможное для освобождения украинских территорий от кафиров. Все органы власти, войска, силовые и правоохранительные органы будут стоять до победы", - говорится в сообщении.
В то же время журналист Андрей Цаплиенко сообщил , что уже сейчас в Херсоне крутят фейковое переозвученное видео президента Украины Владимира Зеленского, якобы в Киеве подписана капитуляция.
"Ясно, что люди, осведомленные в информвойне, в это не поверят. Но не все имеют иммунитет к пропаганде", - добавил он.
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