СБУ предотвратила захват государственного леса стоимостью более 100 млн грн в Вышгородском районе Киевской области
Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила захват государственного лесного участка площадью 50 га и стоимостью более 100 млн грн в Вышгородском районе Киева
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Согласно сообщению, СБУ заблокировала схему незаконной приватизации государственных земель на Киевщине. Злоумышленники пытались вывести из госсобственности территорию лесного фонда в Вышгородском райоин площадью 50 га и стоимостью более 100 млн грн.
По информации правоохранителей, организаторы сделки привлекли к ней должностных лиц сразу трех государственных учреждений: Главного управления Госгеокадастра в Киевской области, Вышгородского райдержадминистрации и госпредприятия "Выщедубечанский лесное хозяйство" Государственного агентства лесных ресурсов Украины.
Отмечается, что преступные указания организаторов должностные лица выполняли за денежное вознаграждение.
В пресс-службе добавили, что в ходе обысков СБУ изъяла документы, подтверждающие противоправные намерения преступников. Сейчас решается вопрос об объявлении о подозрении организаторам и соучастникам преступной схемы.
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