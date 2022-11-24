СБУ предотвратила вывоз из Украины коллекционных авто и скифского золота, принадлежащих президенту "Мотор Сичи" Богуслаеву
Правоохранители арестовали коллекционные авто, оружие и скифское золото чиновников Мотор Сичи, подозреваемых в коллаборационизме
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
"Служба безопасности разыскала активы президента АО "Мотор Сич" на сотни миллионов гривен. Это имущество пытались скрыто вывезти из Украины во избежание его ареста в рамках уголовного производства", - пишет прессслужба.
Следователю сообщили, что среди изъятого есть раритетные автомобили, огнестрельное оружие, Скифское золото, а также предметы античных времен и Киевской Руси.
Владельцы, руководители структурных подразделений Мотор Сичи пытались скрыть имущество главы на территории коммерческих структур и в дальнейшем нелегально вывезти за границу.
Впрочем, правоохранители установили местонахождение ценных вещей и их организаторов.
Во время обысков изъяли:
- 7 элитных автомобилей, в том числе 4 раритетных;
- катер;
- 3 охотничьих ружья и винтовки;
- обилие предметов старины народов Европы.
Имущество было направлено на экспертизу.
"Кроме того, СБУ разоблачила других представителей ближайшего окружения "любителя Искандера-М", которые склоняли работников завода к сбору подписей под "коллективным обращением" относительно смягчения меры пресечения для их руководителя. Для этого применяли к людям психологическое давление, угрожая увольнением и последующими "последствиями", - добавляют в пресс-службе.
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- 24 октября президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева , подозреваемого в госизмене и коллаборационизме, арестовал суд.
- Руководитель "Запорожского центра расследований" Сергей Сидоров рассказал, что согласно его исследованию компания "Мотор Сич" продала авиадетали для российского авиаремонтного завода, обслуживающего военно-промышленный комплекс России, на сумму 400 млн грн .
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- 7 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что активы компаний "Мотор Сич", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнефть" и "Укртатнефть" переданы в управление Министерства обороны .
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