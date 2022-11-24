СБУ предотвратила вывоз из Украины коллекционных авто и скифского золота, принадлежащих президенту "Мотор Сичи" Богуслаеву

Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

"Служба безопасности разыскала активы президента АО "Мотор Сич" на сотни миллионов гривен. Это имущество пытались скрыто вывезти из Украины во избежание его ареста в рамках уголовного производства", - пишет прессслужба.

Следователю сообщили, что среди изъятого есть раритетные автомобили, огнестрельное оружие, Скифское золото, а также предметы античных времен и Киевской Руси.

Владельцы, руководители структурных подразделений Мотор Сичи пытались скрыть имущество главы на территории коммерческих структур и в дальнейшем нелегально вывезти за границу.

Впрочем, правоохранители установили местонахождение ценных вещей и их организаторов.

Во время обысков изъяли:

7 элитных автомобилей, в том числе 4 раритетных;

катер;

3 охотничьих ружья и винтовки;

обилие предметов старины народов Европы.

Имущество было направлено на экспертизу.

"Кроме того, СБУ разоблачила других представителей ближайшего окружения "любителя Искандера-М", которые склоняли работников завода к сбору подписей под "коллективным обращением" относительно смягчения меры пресечения для их руководителя. Для этого применяли к людям психологическое давление, угрожая увольнением и последующими "последствиями", - добавляют в пресс-службе.

СБУ распространила доказательства сотрудничества президента "Мотор Сичи" Богуслаева с Россией – аудиозаписи телефонных разговоров, подтверждающих его сотрудничество с врагом.

"Схемы" обнаружили, что у президента корпорации "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева есть российское гражданство с 2000 года.

24 октября президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева , подозреваемого в госизмене и коллаборационизме, арестовал суд.

Руководитель "Запорожского центра расследований" Сергей Сидоров рассказал, что согласно его исследованию компания "Мотор Сич" продала авиадетали для российского авиаремонтного завода, обслуживающего военно-промышленный комплекс России, на сумму 400 млн грн .

26 октября авиационный эксперт Богдан Долинце заявил , что если бы не "Мотор Сич", то Российская Федерация не наладила бы производство комплектующих для вертолетов, уничтожающих украинскую критическую инфраструктуру.

4 ноября стало известно, что по материалам следователей СБУ наложен арест на все имущество президента АО "Мотор Сич" и подозреваемого в работе на РФ начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия.

7 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что активы компаний "Мотор Сич", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнефть" и "Укртатнефть" переданы в управление Министерства обороны .

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