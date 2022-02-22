СБУ предотвратила теракты в четырех церквях УПЦ Московского патриархата в Харькове
СБУ заявила о предотвращении четырех терактов, которые должны были состояться в церквях Украинской православной церкви Московского патриархата на территории Харькова
Об этом Общественному 22 февраля сообщила пресс-секретарь СБУ в Харьковской области Лилия Домашенко.
"Мы подтверждаем факт перехвата телефонного разговора об организации терактов в городе Харькове. Мы предупредили представителей УПЦ МП. Лицо, которое должно было провести теракты, установлено. Сейчас проводится весь комплекс необходимых действий", - сообщила Домашенко.
В записи разговора, опубликованном в харьковских Telegram-каналах, говорится о поджогах в четырех церквях на территории Харькова. СБУ на данный момент не подтвердила и не опровергла, что эта запись оперативная.
"Конечно, четыре я не сделаю за... Но пару смогу. Я посмотрел там на Холодной Горе можно. Там сзади подобраться и бросить. Можно на "Научной" бросить", - говорит мужчина, обозначенный как гражданин Украины и исполнитель, собеседнику РФ.
По информации из видео, житель Харькова должен был разбить стекло, облить бензином и поджечь здания. За это он должен был получить $1 тыс. Собеседник из РФ отказался платить за бензин и такси.
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