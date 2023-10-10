СБУ предлагает Раде расширить юридическую базу для запрета УПЦ МП, - СМИ
Руководство Службы безопасности Украины инициировало изменения в законопроект по расширению списка оснований для запрета религиозных организаций и обеспечения юридической базы для запрета УПЦ МП
Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на соответствующий документ.
Письмо от 28 сентября за подписью главы СБУ Василия Малюка направили в комитет Совета по гуманитарной и информационной политике.
В нем указано, что СБУ разработала "предложения в форме проекта закона Украины о внесении изменения в статью 16 закона "О свободе совести и религиозных организациях"" и что текст соответствующего законопроекта прилагается.
СБУ предлагает добавить в законодательство возможность по решению суда прекратить деятельность религиозных организаций, уполномоченные лица которых осуждены за:
- совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины,
- за нарушение равноправия граждан,
- за участие в террористических актах,
- за пропаганду войны и участие в ней на стороне агрессора,
- нарушение законов и обычаев войны,
- геноцид и найм.
В письме отмечается, что "Русская православная церковь не отделена от российского государства, а ее руководство находится в тесном взаимодействии с органами государственной власти и спецслужбами, фактически выполняя функции госслужащих в религии и реализуя государственную политику России из-за имеющихся у них средств власти и влияния".
Более того – деятельность РПЦ на территории Украины направлена на поддержку вооруженной агрессии России, реализацию геноцидной политики РФ и депортацию украинцев.
В письме подчеркивают, что согласно заключению экспертизы УПЦ МП является "структурным подразделением РПЦ".
Издание отмечает, что законопроект №10126, название которого совпадает с упомянутым в письме главы СБУ, зарегистрирован на сайте Рады 5 октября.
- Напомним, 5 октября парламентарии собрали 226 подписей под обращением к председателю ВР Руслану Стефанчуку о вынесении на голосование решения о запрете УПЦ МП.
- Перед тем глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявлял, что среди депутатского корпуса украинского парламента отсутствует большинство голосов, которые могут быть отданы за закон о прекращении деятельности церкви Московского патриархата. Речь идет о по меньшей мере 226 голосах народных избранников.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.4 Покупка 37.4Продажа 38.11
- EUR Покупка 39.66Продажа 40.75
- Актуальное
- Важное