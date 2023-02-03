Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Работники ГБР в ходе проведенной совместно с СБУ операции разоблачили и сообщили о подозрении заместителю председателя Центральной военно-врачебной комиссии Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, который организовал бизнес по зарабатыванию денег на выдаче справок для военнообязанных", - отметили на сайте ГБР.

Так, правоохранители задокументировали ряд эпизодов, когда подозреваемый принимал взятки за выдачу справок о непригодности к военной службе для выезда за границу.

"В одном из случаев к должностному лицу обратился знакомый, возглавляющий благотворительный фонд. Его сотруднику нужно было выехать за границу для поиска и завоза в Украину гуманитарной помощи. Руководитель фонда не знал порядка выезда из Украины для волонтеров и потому спросил у заместителя начальника Центральной военно- врачебной комиссии, как оформить этот выезд", - рассказали правоохранители.

Подозреваемый соврал, что для подобного выезда нужна справка о непригодности к военной службе и пообещал оформить ее за "вознаграждение" в $5 тыс. После получения аванса в половину суммы правоохранители разоблачили мужчину.

Во время обыска работники ГБР и СБУ обнаружили у подозреваемого наличные деньги более чем на 5 млн грн.

Заместителю председателя Центральной военно-врачебной комиссии ВСУ сообщили о подозрении в получении неправомерного вознаграждения (ч. 3 ст. 368 УК Украины).