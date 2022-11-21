СБУ поймала помощника "министра МВД ЛНР"

Об этом сообщили в СБУ в телеграмме .

В результате многоэтапных следственно-оперативных действий на Киевщине задержан бывший главарь боевиков с позывным "Сотой". После событий 2014 года он скрывался от правосудия, в частности, во временно оккупированных районах Украины.

При этом окончательно "залечь на дно" решил в Киевской области, где его уже сейчас задержала СБУ.

Злоумышленник входил в руководящий состав оккупационной администрации захваченного Луганска и находился на прямой связи с кадровыми сотрудниками российских спецслужб.

Именно по их "протекции" его назначили "помощником министра МВД лнр" и командиром штурмового подразделения "специального отряда быстрого реагирования" (более известного как "филиал" российского СОБР).

Находясь на "должностях", он координировал преступные действия с представителями центральных подразделений российских спецслужб. Для этого регулярно встречался с ними на территории временно оккупированного Крыма.

Во исполнение враждебных задач, в 2014 году он командовал группами боевиков во время захвата админздания луганского управления СБУ.

Также он собирал персональные данные сотрудников Службы безопасности в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, злоумышленник создал разветвленную сеть вражеских информаторов, "сдавших" ему места дислокации и перемещения подразделений антитеррористической операции на востоке Украины.

О полученных сведениях докладывал российским кураторам и бывшим вожакам боевиков, среди них:

▪️ "глава парламента лнр" Алексей Карякин,

▪️ "министр мвд лнр" Игорь Корнет,

▪️ "военный комендант" восторженного Луганска Сергей Грачев с позывным «Грачом».

Зафиксированы факты передачи врагу закрытых данных по движению колонн с военной техникой сил АТО в районах Северодонецка, Лисичанска и Сватового.

Также боевик осуществлял охрану граждан России, которые в 2014 году приехали на Луганщину и Донетчину для проведения фейковых референдумов, в результате которых были провозглашены "ЛНР" и "ДНР".