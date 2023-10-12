СБУ поймала корректировщицу, которая "наводила" российские "смерчи" на Краматорск и шпионила за ПВО

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Подозреваемой оказалась местная жительница, которую россияне дистанционно завербовали через ее брата – российского боевика на востоке Украины. Именно ему корректировщица передавала разведданные в виде текстовых и голосовых сообщений, а также медиафайлов украинских объектов.

Задержанную женщину интересовала, прежде всего, информация о местах пребывания украинских сил и перемещении техники в районе Краматорска. Они пытались выявить локации РЭБ и украинской ПВО.

Также женщина выходила на места вражеских атак по социальной и жилищной инфраструктуре города, чтобы скрыто зафиксировать их последствия и подготовить соответствующий отчет для оккупантов. Россиянам требовалась эта информация для подготовки новых и повторных ударов по Краматорску, в том числе с применением реактивных систем залпового огня типа "Смерч".

Правоохранители задержали подозреваемую по месту ее жительства и нашли у нее ноутбук и мобильный телефон с поличным.

Следователи Службы безопасности сообщили женщине о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (оказание вооруженным формированиям государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных Сил Украины и других военных формирований). Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Примечание : согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.