СБУ поймала корректировщика российских ракетных ударов по Бахмуту
СБУ в Донецкой области установила местонахождение и задержала еще одного агента спецслужб РФ, который проводил разведывательно-подрывную деятельность в регионе
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Как отмечается, злоумышленник корректировал ракетно-артиллерийские обстрелы по инфраструктуре Бахмута, а затем передавал оккупантам информацию об их "результатах".
Также он информировал захватчиков о состоянии объектов критической инфраструктуры и внутренней обстановке в городе после воздушных ударов.
"Помимо этого, злоумышленник объезжал территорию района для скрытого наблюдения за местами временного расположения и маршрутами перемещения подразделений ВСУ. Собранные разведданные он передавал своему российскому "координатору". Им оказался представитель спецслужб страны-агрессора, личность которого уже идентифицировали сотрудники СБУ", - говорится в сообщении.
По данным СБУ, для коммуникации с оккупантами агент использовал заранее отработанный анонимный канал в одном из мессенджеров. Разведывательную информацию переправлял в виде медиафайлов с подробным описанием объектов и местности, где они расположены.
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