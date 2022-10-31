СБУ поймала корректировщика российских ракетных ударов по Бахмуту

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как отмечается, злоумышленник корректировал ракетно-артиллерийские обстрелы по инфраструктуре Бахмута, а затем передавал оккупантам информацию об их "результатах".

Также он информировал захватчиков о состоянии объектов критической инфраструктуры и внутренней обстановке в городе после воздушных ударов.

"Помимо этого, злоумышленник объезжал территорию района для скрытого наблюдения за местами временного расположения и маршрутами перемещения подразделений ВСУ. Собранные разведданные он передавал своему российскому "координатору". Им оказался представитель спецслужб страны-агрессора, личность которого уже идентифицировали сотрудники СБУ", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, для коммуникации с оккупантами агент использовал заранее отработанный анонимный канал в одном из мессенджеров. Разведывательную информацию переправлял в виде медиафайлов с подробным описанием объектов и местности, где они расположены.

Российские войска объявляют победами продвижение в серых зонах на 30-50 метров в Донецкой области, но ВСУ их выбивают почти сразу.