СБУ помешала ФСБ устроить в Украине постановительные "акции протеста" к 24 августа
Служба безопасности Украины помешала российским спецслужбам организовать в Украине постановительные акции протеста ко Дню Независимости. Оккупанты хотели использовать родственников украинских военных для обострения общественно-политической ситуации в Киевской, Житомирской и Полтавской областях
Об этом сообщила Служба безопасности Украины по телеграмме.
Как сообщается в сообщении, Служба безопасности Украины помешала ФСБ РФ организовать в Украине постановительные "акции протеста" ко Дню Независимости.
"Служба безопасности Украины предотвратила планы ФСБ использовать родственников украинских военных для обострения общественно-политической ситуации в Киевской, Житомирской и Полтавской областях накануне Дня Независимости Украины", - пишет СБУ.
По информации правоохранителей, организаторами псевдоакций должны были бывшие участники ОО "Журналисты Стремоусова" (Кирилл Стремоусов - коллаборант, ныне исполняющий обязанности "заместителя оккупационной военно-гражданской администрации" в Херсоне, - ред.). Они имеют подобный опыт, поскольку в начале 2022 провели ряд заказных митингов в Киеве.
"Установлено, что сотрудники спецслужб вышли на новый контакт с координаторами житомирского и полтавского ячеек движения Стремоусова в мае 2022 года. Позже им была поставлена задача организовать массовые протестные акции возле областных военкоматов при участии матерей воинов ВСУ. Впрочем, благодаря вмешательству СБУ бывшие бывшие выполнение задач ФСБ", - сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.
СБУ отмечает, что спецслужбы России собирались создать информационный повод для российских пропагандистов.
"По замыслу вражеских спецслужб, "митингующие" должны активно критиковать и осуждать военное командование Украины, а организаторы планировали снять это на видео. Они стремились создать "нужный контент" для российских пропагандистов, а те, в свою очередь, максимально распространить его через интернет и подконтрольные им СМИ", - информируют правоохранители.
- Федеральная служба безопасности РФ тесно сотрудничала с коллаборационистами и готовила по меньшей мере два пророссийских правительства на случай захвата Киева.
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